Výběr z médií: mzdy v nabídkách práce, obliba malých bytů a peníze pro handicapované sportovce

V českém tisku se v úterý dočtete, že firmy se chystají na povinné zveřejňování výše mezd v nabídkách pracovního místa. Téma deníku E15. Češi se stěhují do malých bytů, píše Mf Dnes. A handicapovaní sportovci si podle Hospodářských novin musí platit účast na vrcholných akcích ze svého. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 31. ledna 2023

E15

Firmy se chystají na povinné zveřejňování výše mezd v nabídkách pracovního místa. To bude povinné ve všech státech Evropské unie nejdéle od roku 2026. Velké firmy zároveň budou muset kontrolovat rozdíly ve mzdách mužů a žen. Téma přibližuje deník E15.

Podle něj se zaměstnavatelé shodují, že směrnice může přispět k tomu, že rozdílů mezi mzdami ubyde. Firmy ale zároveň budou muset podle deníku případné rozdíly důsledně vysvětlovat.

Mf Dnes

Češi se stěhují do malých bytů, to je titulek Mf Dnes. Podle deníku tvoří malé byty v Praze s dispozicí 1+kk a 2+kk dvě třetiny z bytových novostaveb. Dalším faktorem, který podporuje stěhování do menších bytů, je i demografická změna. Podle deníku totiž přibývá počet jednočlenných nebo dvoučlenných domácností.

Deník

139 lidí v Počaplech u Terezína by mohlo získat 50 tisíc korun. A k tomu milion korun na rozvoj obce. Píše to Deník. Má to ale háček, obyvatelé vesnice ani obec Terezín, pod kterou Počaply patří, nebudou bránit rozšíření těžby štěrkopísku. Právě to je podmínka těžařů, aby danou finanční kompenzaci vyplatili. O rozšíření těžby mají rozhodnout obyvatelé Počaplů v anketě.

Hospodářské noviny

Handicapovaní sportovci si musí platit účast na vrcholných akcích ze svého. To je téma Hospodářských novin. Sportovcům by měly přispívat jejich svazy díky dotacím od Národní sportovní agentury. Ta ale peníze posílá svazům se zpožděním. Třeba výzvu na loňskou sezonu podle deníku agentura vypsala zhruba o půl roku později než obvykle.

Právo

Látka kratom se zřejmě zařadí mezi návykové látky. Stát díky tomu bude moct regulovat její prodej. Informuje o tom deník Právo. Kratom je rostlinná látka, která v menších dávkách může zvyšovat energii, ve větším množství ale může mít naopak tlumivé účinky a může na ni vznikat závislost. Kratom je v současnosti volně dostupný i dětem. O regulaci by se podle deníku mělo rozhodnout do půl roku.