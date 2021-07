Výběr z médií: kratší pracovní doba, zájem o očkování bez registrace i nízká návštěvnost hradů a zámků

Některé české firmy se rozhodly vyzkoušet kratší pracovní dobu pro své zaměstnance. Slibují si od toho zvýšení produktivity, píše deník Mf Dnes. Zájem o očkování bez registrace nadále roste, ministerstvo zdravotnictví tak chystá otevření dalších center. Téma pro Hospodářské noviny. A regionální Deník se ve svém středečním vydání věnuje nízké návštěvnosti českých hradů a zámků. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:09 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy doufají, že kratší pracovní doba zvýší odpočatost a produktivitu zaměstnanců, píše deník Mf Dnes (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Mf Dnes

Některé české firmy testují kratší pracovní dobu po své zaměstnance, píše deník Mf Dnes. Zaměstnavatelé totiž věří, že lidé pak budou odpočatější a produktivnější. A údajně zatím nepozorují, že by změna měla na produktivitu výrazně negativní dopad.

Homeofficovatelná práce a online výuka jako nudnej podcast. Pandemie vnesla do češtiny stovky slov Číst článek

Někteří zaměstnavatelé nabízejí změnu jen přes léto, kdy je méně práce, jiné to zkoušejí zařadit na celý rok. Někde se pro zaměstnance naopak zkrátila pracovní doba z osmi hodin na sedm, všímá si deník Mf Dnes. Zaměstnavatelé si od zkrácení pracovní doby slibují také to, že pracovníci si k firmě vytvoří lepší vztah a budou jí více důvěřovat.

Hospodářské noviny

Zájemci o očkování stále častěji preferují vakcínu na počkání bez registrace. Ukazují to výsledky průzkumu ministerstva zdravotnictví, o kterém informují Hospodářské noviny. Polovina oslovených čekatelů si tak raději vystojí frontu před očkovacím centrem. Rezort proto teď vyzývá kraje, aby v regionech podpořily vznik dalších podobných středisek.

Výhodou tzv. vakcíny na počkání je například to, že lidé nemusí své očkování plánovat a upravovat pak podle toho například letní dovolenou. Z tohoto důvodu také řada lidí preferuje jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Jako další důvod uvádí i to, že někteří registraci k očkování technicky nezvládli anebo se tím ani nechtěli zabývat – a to se podle zjištění Hospodářských novin týká starších i mladších generací.

Češi udělali deset milionů teček za koronavirem. Vyhráno ale zdaleka není, připomíná reportér Číst článek

Deník

Návštěvnost českých hradů a zámků je zatím nízká. Památkám chybí zahraniční turisté a ti čeští tápou ohledně podmínek pro vstup kvůli koronaviru. Například Lednicko-valtický areál předloni navštívilo průměrně přes 30 tisíc lidí měsíčně, letošní červen už jen 18 tisíc. Tématu se podrobněji věnuje regionální Deník.

Kasteláni a správci památek si nízké počty návštěvníků zdůvodňují hlavně tím, že lidé jsou nejistí, za jakých podmínek mohou do vnitřních prostor objektů vůbec vstupovat . Odrazovat je může to, že při vstupu musí prokázat bezinfekčnost a nosit ochranu dýchacích cest, vysvětluje regionální Deník.