Výběr z médií: stavba vodní cesty, lékaři a registr zbraní nebo zákaz pití v kokpitu airbusů

V úterním výběru z médií se dočtete, že stavba vodní cesty z Prahy do Mělníka bude trvat nejméně o dva roky déle. Důvodem je i úprava mostu. Píše to Mf Dnes. Lékaři budou podle Lidových novin moct nahlížet do centrálního registru zbraní. Navrhuje to novela ministerstva vnitra. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 11. února 2020

E15

Piloti nejnovějších airbusů si nesmí v kokpitu dát kávu ani se napít vody. Zakázal jim to Evropský úřad pro leteckou bezpečnost, upozorňuje deník E15. Rozlitá tekutina by totiž mohla způsobit výpadek motorů. Úřad reaguje na nejméně dva případy, ve kterých nápoj rozlitý na přístrojovou desku Airbusu A350 protekl až ke kabelovému vedení. To zkratovalo a vyřadilo jeden z motorů.

Mf Dnes

Nejméně o dva roky déle bude trvat stavba vltavské vodní cesty z Prahy do Mělníka. Nákladní lodě s větší nosností měly podle původních plánů mezi těmito městy plout už letos, píše Mf Dnes. Výstavbu větších plavebních komor a prohloubení koryta zdržuje hledání technologií, díky kterým by lodě mohly po Vltavě plout i v průběhu stavebních prací. Po řece se totiž běžně vozí materiál do pražských betonáren. Stavbu zbrzdily i nutné úpravy jednoho z pražských mostů, aby se pod něj lodě vešly.

Lidové noviny

Lékaři budou moct nahlížet do centrálního registru zbraní. Pacienty, kteří by pistolí mohli ohrozit sebe nebo okolí, budou hlásit policii. Navrhuje to zbraňová novela ministerstva vnitra, které se věnují Lidové noviny. Pokud se lékaři nebude zdát duševní stav pacienta, bude se moct okamžitě podívat do online evidence zbraní. Na případné riziko by pak měl upozornit policii. Ta bude mít možnost majiteli zbraň zabavit i z preventivních důvodů.

Hospodářské noviny

Elektřina na burze od září zlevnila o pětinu. Ceny tlačí dolů teplá a větrná zima. Pokles cen ale podle Hospodářských novin pocítí jen největší spotřebitelé, kteří si elektřinu kupují přímo na burze. Menší firmy a domácnosti ušetří, jen pokud cenu proudu změní jejich dodavatel.

Deník N

Čeští vědci z Akademie věd vyvinuli novou látku na posílení imunity. Dva roky ji testovali na 40 tisících zaměstnanců mladoboleslavské škodovky. A výsledky se dostavily - pracovníci automobilky byli díky preparátům méně často nemocní. O experimentu píše Deník N. Na nemocenských se ve firmě vyplatilo o 50 milionů korun méně.

Právo

Ministr zemědělství Miroslav Toman má na dosah členství v ČSSD. S jeho vstupem do strany souhlasila podle Práva krajská organizace v Praze. Konečné rozhodnutí je teď na buňce v Průhonicích, kde se ministr o členství uchází. Toman na stranickou knížku čeká už rok, běžná čekací doba přitom trvá asi tři měsíce. Pražská organizace strany původně zpoždění vysvětlovala tím, že se Tomanova přihláška ztratila. Miroslav Toman je jediným ministrem za sociální demokracii, který není členem této strany.