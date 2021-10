Výběr z médií: výjimka v předjíždění cyklistů, předčasný odchod do penze i prodej fotbalové Plzně

Ze zákona o předjíždění cyklistů vypadla výjimka o předjíždění plné čáry, ministerstvo dopravy ji chce změnit vyhláškou. Informuje o tom regionální Deník. Do předčasné penze v Česku odchází stále více lidí, píše deník Mf Dnes. A prodej fotbalové Viktorie Plzeň se blíží do finále, nový majitel by mohl být znám ještě letos. Téma pro Deník Sport. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:17 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od roku 2022 přibude povinnost objíždět je ve vzdálenosti 1,5 metru, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Předjet cyklistu a neporušit zákon bude pro řidiče od nového roku složitější, než se čekalo, všímá si regionální Deník. Přibude povinnost objíždět je ve vzdálenosti 1,5 metru, jenže ze zákona nejspíš omylem vypadla výjimka o přejíždění plné čáry. Ministerstvo dopravy se proto narychlo snaží změnit vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích.

Města podél D1 přišla o peníze z pokut. Během rekonstrukce dálnice získala desítky milionů Číst článek

Teď řidiči mohou předjíždět cyklisty v úsecích s plnou čarou, nesmí ale opustit svůj pruh. Od nového roku by tak ale nemohli dodržet povinný rozestup, což by prakticky předjíždění cyklistů znemožnilo. Novelizovat zákon už by se do konce roku nestihlo. Změna vyhlášky je tak podle ministerstva jedinou cestou.

Mf Dnes

Lidí, kteří odcházejí do penze předčasně, každoročně přibývá, píše deník Mf Dnes. Loni byl jejich počet rekordní, konkrétně 34 tisíc. Do předčasného důchodu lidé chodí často po ztrátě práce. Většině se to totiž lidem vyplatí více.

Podle nejnovějších údajů ministerstva práce zažádalo loni o předčasný důchod přes 34 tisíc lidí. To je asi 36 procent z celkového počtu žadatelů o podporu v penzi. Oproti roku 2019 to znamená nárůst o pětinu. Ještě před deseti lety se přitom pro předčasný odchod do penze rozhodla jen necelá pětina lidí. Ekonomka a rektorka a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová pro deník řekla, že důvodem, proč lidé sáhli dříve po jistotě důchodu,mohl být mimo jiné covid a dlouhé lockdowny.

Ekonom

Tlak na udržitelné podnikání roste. Téma pro týdeník Ekonom. Neekologické firmy připravuje o zakázky a úvěry. Odpovědné podnikání zohledňuje zejména ekologii a společenskou odpovědnost. Zatímco v českém byznysu teprve začíná být velkým tématem, v zahraničí už jde z velké části o standard.

Arnika: Znečištění bylo loni výrazně větší. Jen ve vodě se množství toxických látek zvýšilo o dvě tuny Číst článek

Firmy se běžně zavazují, že budou do roku 2025 nebo 2030 uhlíkově neutrální, nebo dokonce klimaticky pozitivní - to znamená, že jejich provozy a zařízení budou zachycovat více skleníkových plynů, než jich samy vyrobí. Od letoška začaly k udržitelnému byznysu tlačit své firemní klienty i české banky, přibývá tak odvětví, do kterých nechtějí půjčovat peníze.

Lidové noviny

Už za necelý rok Česko převezme předsednictví Rady Evropské unie. To se ale bez znalosti francouzštiny zřejmě neobejde. Dočtete se o tom v Lidových novinách. Francouzsky se u nás ve státní správě ovšem domluví málokdo.

Francouzsky umí jen několik desítek českých úředníků a na zajištění šéfování Evropské unie se jich bude podílet asi 250. Ke zdokonalení jazyka jim však mají pomoct kurzy francouzštiny prostřednictvím Francouzského institutu v Praze, na které vláda vyčlenila půl milionu korun.

Právo

Chata Bohumila Hrabala, která stojí na okraji osady v Kersku, je na prodej. Všímá si toho deník Právo. Zájem o ni projevil Středočeský kraj společně s ministerstvem kultury. Včera podepsaly memorandum o spolupráci na zpřístupnění chaty veřejnosti.

‚Zásadní je kulturně historický kontext.‘ Ministerstvo kultury zvažuje koupi chaty Bohumila Hrabala Číst článek

Majitelé chaty jsou sousedé, kteří se o spisovatele starali a kterým bezdětní Hrabalovi chatu odkázali. Podle deníku Právo v létě domek za necelých 12 milionů korun nabídli v inzerci. Hrabal v chatě žil 30 let a vznikla tu řada jeho knih - od Postřižin až po Obsluhoval jsem anglického krále. V případě, že plány vyjdou, mohla by se chata zpřístupnit už v příštím roce a expozice by mohla vzniknout v roce 2024.

Sport

Prodej fotbalové Viktorie Plzeň jde do finále. Podle zjištění deníku Sport mají zájem o vstup do nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu čtyři investoři. Za jedním z nich stojí bývalý šéf svazu František Chvalovský.

Dalšími zájemci jsou americká rodina Platekových, anglo-americká společnost Genius Sports a společnost z oblasti Perského zálivu. Odhadovaná cena klubu je osm milionů eur, což je zhruba 208 milionů korun. Nový majitel by měl být známý ještě letos.