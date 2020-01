Výběr z médií: stagnace ekonomiky, vyšší ceny drahých kovů a méně záchranářů

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že české firmy se nebojí stagnace nebo začínající recese ekonomiky, píší Hospodářské noviny. Podle Práva výrazně stoupá poptávka po drahých kovech. A v Česku je stále méně záchranářů, informuje Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Svižný růst cen zboží a služeb bude pokračovat i novém roce, píše to deník E15. Podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka se bude inflace v dalších čtvrtletích pohybovat okolo tří procent. Analytici odhadují, že podraží hlavně nájmy, elektrická energie nebo poplatky za odpady. Zvyšovat by se letos naopak neměly ceny zemního plynu.

Deník N

Deník N se věnuje tomu, co v roce 2020 čeká světové vědce. Biologové by podle plánů mohli dokončit syntézu umělých kvasinek. Astronomové se zase připravují na možný výbuch hvězdy Betelgeuse ze souhvězdí Orion. Několik robotických misí se letos vydá k Marsu a třeba Číňané se chystají na další let k Měsíci. Vědci se také podle deníku budou zajímat o polární oblasti nebo o vývoj účinnějších léků. Velkým tématem budou i mobilní sítě páté generace.

Lidové noviny

Prodeje digitálních fotoaparátů dlouhodobě klesají. Lidové noviny vysvětlují, že kompaktní fotoaparáty vyklidily prostor mobilním telefonům s kvalitní optikou. Čeští prodejci se trendu přizpůsobují a zaměřují se spíš na dražší a speciální přístroje.

Deník

Záchranářů v Česku je stále méně, všímá si toho regionální Deník. Řada regionů kvůli tomu zavádí takzvaný systém rendez-vous. To znamená, že jeden lékař přejíždí až mezi pěti různými posádkami sanitek. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo pětině lékařů-záchranářů šedesát let.

Hospodářské noviny

České firmy se nebojí stagnace nebo začínající recese ekonomiky. Vyplývá to z ankety Hospodářských novin, ve které odpovědělo víc než 140 manažerů největších tuzemských společností. Většina z nich čeká, že letošní rok bude ještě lepší než předešlý a porostou jim tržby i čistý zisk. Se ztrátou počítají jen necelá čtyři procenta firem.

Právo

V Česku i ve světě výrazně stoupá poptávka po drahých kovech a s ní také jejich ceny. Informuje o tom deník Právo. Trojská unce zlata se loni prodávala za rekordních 36 500 korun. Dařilo se i prodeji stříbra nebo platiny. Podle Lukáše Jankovského z portálu Zlataky.cz investice do drahých kovů pohánějí obavy z toho, že přijde zpomalení hospodářského růstu.

Ekonom

O počítačových hrách, které můžou zlepšit život seniorům nebo bojovat proti obezitě, píše týdeník Ekonom. Vědci z univerzity v německém Bochumu a švédského Institutu Karolinska přišli na to, že hra Tetris pomáhá při léčbě posttraumatického syndromu.