Výběr z médií: dražší systém Věra, hlídání tajných služeb bez úspěchu a česká univerzita v Iráku

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že za pasivní sledovací systémy Věra zaplatilo Česko třikrát víc než NATO. Píše o tom deník E15. Na české tajné služby měla od roku 2018 dohlížet pětice nezávislých odborníků, podle Práva se ale nenašli vhodní kandidáti. A olomoucká univerzita otevřela vlastní kampus v iráckém Kurdistánu, informují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:44 23. ledna 2020

E15

Za pasivní sledovací systémy Věra zaplatilo Česko třikrát víc než NATO, upozorňuje deník E15. Alianci souprava radarů pro základnu na severu Itálie vyšla na 434 milionů korun. Česká armáda s pardubickou firmou Era začátkem ledna uzavřela kontrakt za 1,5 miliardy. Podle ministerstva obrany stát žádal modernější zařízení na vyšší úrovni a cena za radary je odpovídající. Pasivní sledovací systém Věra na rozdíl od běžného radaru nic nevysílá, signály jen sleduje a vyhodnocuje. Dokáže tak najít letadlo, plavidlo nebo pozemní cíl a přitom sám zůstat neodhalený. Radar dokáže sledovat až 200 letounů současně.

Mf Dnes

Hned dva deníky se věnují odhadovanému vývoji mezd v letošním roce. Mf Dnes píše, že někteří specialisté musí počítat s menším růstem odměn a kvůli inflaci si dokonce pohorší. Deník E15 v průzkumu mezi třicítkou firem zjistil, že zvyšování mezd plánují dvě třetiny podniků. Polovina společností chce taky nabírat nové pracovníky.

Hospodářské noviny

Olomoucká Univerzita Palackého otevřela vlastní kampus v iráckém Kurdistánu, tématu se věnují Hospodářské noviny. V areálu ve městě Erbíl tento měsíc spustila výuku ropného inženýrství a také nultý ročník, který má studenty připravit na další obory. Univerzita je tak první českou vysokou školou, která studenty učí i v zahraničí.

Deník

Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak intenzivnější lov srnek ovlivní obnovu lesa vykáceného kvůli kůrovci. Deník píše, že srnčí zvěř se ráda pase na nových sazenicích stromů a ničí tak novou výsadbu na holinách. Odborníci z Fakulty lesnické a dřevařské chtějí sledovat, jak se škody na stromcích mění v závislosti na hustotě populace zvěře.

Právo

Na české tajné služby měla od roku 2018 dohlížet pětice nezávislých odborníků. Ani po více než dvou letech se ale vládě nepodařilo najít vhodné kandidáty, které by předložila ke schválení sněmovně. Deník Právo upozorňuje, že pro kandidáty platí přísné podmínky. Potřebují právnické vzdělání a také prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. Šéf sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a předseda STAN Vít Rakušan říká, že zákon je napsaný špatně a vhodní kandidáti se proto hledají jen těžko. Chystá proto novelu. Kandidátům by pak podle Práva například stačila prověrka na stupeň důvěrné. O vyšší stupeň by žádali po zvolení.

Ekonom

Výstavba bytů v Praze se znovu rozjíždí. Týdeník Ekonom zjistil, že podle dat Českého statistického úřadu loni developeři v metropoli zahájili stavbu téměř pěti tisíc bytů. Jde o největší počet od finanční krize v roce 2008, k pokrytí poptávky a zlevnění nových bytů to ale stačit nebude.