Výběr z médií: známky ke koronaviru, testování kuřáků kvůli rakovině a dražší parkování v Praze

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že Česká pošta vydá speciální edici známek ke koronaviru, píše deník E15. Ministerstvo zdravotnictví chystá podle Mf Dnes plošné testování kuřáků proti rakovině plic. Praha chystá revoluci v parkování, to je titulek Hospodářských novin. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:37 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta vydá speciální edici známek, na které bude motiv roušky se symboly záchranných sborů | Foto: Česká pošta | Zdroj: ČTK

E15

Česká pošta vydá speciální edici známek, na které bude motiv roušky se symboly záchranných sborů. Podnik tak chce poděkovat pracovníkům integrovaného záchranného systému za boj proti novému typu koronaviru. Informuje o tom deník E15. Známky vyjdou 24. června. Budou označené písmenem B v hodnotě 19 korun pro posílání obyčejných psaní.

Mf Dnes

Ministerstvo zdravotnictví chystá plošné testování kuřáků proti rakovině plic. Zjistila to Mf Dnes. Pilotní program národního screeningu plic by měl začít příští rok. S jeho zavedením souhlasí i zdravotní pojišťovny a lidé ho budou mít zdarma. Do programu se můžou zapojit pacienti mezi 55. a 75. rokem, kteří vykouří alespoň krabičku denně.

‚Policisté musí respektovat pokojné vyjádření názoru.‘ Proč byl zásah na Zemanově mítinku nezákonný? Číst článek

Lidové noviny

Prezident Miloš Zeman se ve druhé polovině roku kvůli epidemii koronaviru vydá na méně pracovních cest. Píšou to Lidové noviny. I tak by ale Zeman mohl jet na podzim do zahraničí, například do Číny. Záležet ale bude na vývoji epidemiologické situace. Při případných prezidentových cestách pak budou dodržována zvýšená hygienická opatření, třeba větší rozestupy.

Deník

Obcím chybí lidé na veřejně prospěšné práce. Všímá si toho Deník. Stát totiž zpřísnil pravidla a přestal na tyto pracovníky vyplácet dotace. Veřejně prospěšní pracovníci třeba sekají trávu, opravují obecní majetek nebo hrabou listí. V několika obcích ale teď není nikdo, kdo by tyto práce dělal.

Hospodářské noviny

Praha chystá revoluci v parkování, to je titulek Hospodářských novin. Hlavní město chce zvýšit ceny a odradit tak přespolní řidiče od parkování v centru. Tím by se podle magistrátu uvolnilo místo pro rezidenty. O kolik by se placené stání zdražilo, zatím není jasné. Po změnách se ale může prodražit parkovné i Pražanům a místním podnikatelům. Město chce také při parkovaní zvýhodňovat malá a ekologická vozidla.

Právo

Kvůli nestálému počasí je méně medu, upozorňuje na to deník Právo. Přesná čísla včelaři ještě neznají. Podle některých z nich mají ale menší snůšku jarního medu než loni. Například akáty na jaře poškodil mráz, a měly proto málo květů. Se zdražováním ale včelaři zatím nepočítají.