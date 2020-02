Výběr z médií: nalezení ostatků Mašínové, tajení financí před partnerem a spor s Českou zbrojovkou

Archivní výzkum potvrdil, že se na hřbitově v pražských Ďáblicích nachází ostatky Zdeny Mašínové. Píše o tom páteční Mladá fronta DNES. Za podvody s emisemi aut hrozí vysoké pokuty stanicím technické kontroly. K měření emisí stát pořídil speciální vůz, upozorňují Lidové noviny. Hospodářské noviny si všímají nejoblíbenějšího zaměstnaneckého benefitu v Česku: delší dovolené. Více ve výběru médií, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za podvody s emisemi aut hrozí stanicím technické kontroly vysoké pokuty. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

E15

Ministerstva, České dráhy nebo Lesy ČR se letos chystají utratit za IT několik miliard korun. Tématem se zabývá deník E15. Kabinet rozhodl o přísnější kontrole těchto výdajů hlavně kvůli kauze předražených elektronických dálničních známek. Větší úřední zakázky začne od tohoto měsíce posuzovat odbor hlavního architekta eGovernmentu.

Ministerstvo vnitra doteď zkoumalo 100 až 350 projektů ročně. Podle ministra Ondřeje Krátošky se počet posuzovaných projektů zřejmě zdvojnásobí. S novým opatřením můžou přijít i komplikace. Upozorňuje na to mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Podle něj nový postup bude vyžadovat větší množství dosavadní administrativy a příprava zakázek se tak může prodloužit. Kvůli většímu objemu práce posílí odbor o deset expertů, na které dostane přes 11 milionů korun ročně.

První krok k exhumaci ostatků Mašínové. Praha udělá archeologickou sondu hromadného hrobu Číst článek

Mladá fronta DNES

Archivní výzkum potvrdil, že ostatky Zdeny Mašínové jsou na hřbitově v pražských Ďáblicích. Téma Mladé fronty DNES. V pražském archivu se historikům podařilo dohledat materiály, které mapují pohyb ostatků, a to nejen Zdeny Mašínové, ale i dalších obětí komunistického režimu.

Zdena Mašínová zemřela 12. června 1956. O nalezení ostatků usiluje její dcera. Chce zařídit exhumaci a pohřeb do rodinného hrobu v Lošanech na Kolínsku. Své matce nechala v roce 1994 vystavit náhrobek v Ďáblicích, kde byly pohřbeny i další oběti komunistického režimu. Město Praha má v plánu požádat dceru Zdeny Mašínové o vzorek DNA, aby bylo možné ostatky porovnat. Další archeologický výzkum plánuje město už na jaře. Podle Mladé fronty DNES má Praha v plánu zjistit, kdo všechno je v šachtových hrobech pochován a nechat pietně upravit jejich okolí.

Lidové noviny

Za podvody s emisemi aut hrozí stanicím technické kontroly vysoké pokuty. Píší o tom páteční Lidové noviny. K měření emisí přímo v provozu stát pořídil speciální auto. Do budoucna má v plánu koupit další dvě. Doprava je totiž po energetice druhým největším původcem skleníkových plynů.

Kontrolami STK se bude zabývat ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO a Karel Havlíček za hnutí ANO. Podle nich není nutné zavádět nová pravidla, ale dbát na to, aby se správně dodržovala ta současná. Oba ministři tvrdí, že by kontroloři, kteří nechávají odjet kouřící auta, měli dostat likvidační pokutu. V současnosti hrozí stanicím technické kontroly maximální pokuta do pěti milionů korun. Tak vysoké sankce se ale téměř vůbec neudílejí. Loni dostalo nejvyšší pokutu STK na Vysočině, a to 90 tisíc korun.

Hospodářské noviny

Nejoblíbenějším benefitem je pro české zaměstnance delší dovolená. Informují o tom Hospodářské noviny. Některé společnosti proto začaly k pěti týdnům dovolené přidávat dalších 12 dnů volna. Firmy se touto cestou snaží získat víc potřebných zaměstnanců.

Spor o neprůstřelné vesty za 68 milionů: ministerstvo obrany prohrálo soud se zbrojovkou Číst článek

O delší dovolenou stojí podle průzkumu LMC devět z deseti lidí. Doba dovolené je státem stanovená na 20 pracovních dnů ročně. Odborové organizace se snaží o plošné zavedení pátého týdne. V Česku má přitom pět týdnů dovolené většina zaměstnanců. Přes 21 procent pracujících má dovolenou ještě delší. Takzvané svobodné firmy nebo start-upy nabízí zaměstnancům taky zkracování pracovního dne nebo týdne.

Regionální deník

Téměř polovina Čechů tají své finance před partnerem. Všímá si toho Regionální deník. Páry mají nejčastěji peníze uložené na oddělených účtech a hromadné výdaje z nich platí po domluvě. Spoření ale mají partneři většinou společné. Vyplývá to z průzkumu banky ING.

Spory o finance jsou jednou z nejčastějších příčin hádek mezi partnery. Podle psycholožky Martiny Viewegové dodává přehled o financích partnerům pocit vzájemné důvěry. Retailový ředitel banky ING Radek Sedlář tvrdí, že Češi sice často hospodaří na oddělených osobních účtech, ale spoří společně. Týká se to víc než 70 procent párů. Pouze ve čtvrtině případů si spoří každý z partnerů sám. Lidé, kteří žijí v partnerském vztahu podle průzkumu Spoření a partnerské vztahy spoří víc, než průměr celé populace.

Právo

Ministerstvo obrany po pěti letech ukončilo soudní spor s Českou zbrojovkou. Tématem se zabývá deník Právo. Ministerstvo vyměřilo uherskobrodskému výrobci ručních zbraní penále 27 milionů korun za spornou dodávku neprůstřelných vest. Podle Lubomíra Metnara za ANO se pokusí se zbrojovkou vyjednávat o smíru. Ministerstvo obrany podepsalo v roce 2015 se zbrojovkou smlouvu na dodání téměř 2300 neprůstřelných vest za 68 milionů korun. Když zbrojovka většinu vest vyrobila, ministerstvo je nechtělo přijmout, protože výroba vest neproběhla pod dohledem státního Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.