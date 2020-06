Výběr z médií: české testovací sady na koronavirus, problém Letiště Praha a pesticidy jako riziko pro vodu

V pondělním výběru z médií se dočtete, že testovací sady na koronavirus z dílny českých vědců teď míří do širší praxe. Píší o tom Lidové noviny. Letiště Praha se podle deníku E15 obává, že nebude mít kvůli pandemii koronaviru peníze na investice. A Hospodářské noviny se věnují pesticidům, které jsou rizikem pro vodu. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:38 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Praha se podle deníku E15 obává, že nebude mít kvůli pandemii koronaviru peníze na investice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Letiště Praha se obává, že nebude mít kvůli pandemii koronaviru peníze na investice. V následujících letech se chystá rozšířit Terminál 2 anebo stavět novou ranvej. Tématu se věnuje deník E15. Na pomoc od státu to zatím nevypadá. O možné pomoci se snaží jednat s ministerstvy financí i průmyslu a obchodu. Jenže resorty podle deníku E15 o finanční pomoci zatím neuvažují. Případné financování investic prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury by si zase vyžádalo změnu zákona.

Deník N

Vyšehradští jezdci - to byl název gangu, který řádil v pražských ulicích v 50. letech minulého století. V Deníku N se dočtete, jakou spojitost s nimi má vyhledávaná facebooková stránka Vyšehradskej jezdec. Autor Pavel Friš tam zveřejňuje málo známé fotografie, archivní materiály, ale i legendy o této pražské čtvrti.

Lidové noviny

Testovací sady na koronavirus z dílny českých vědců teď míří do širší praxe. Všímají si toho Lidové noviny. Materiál vyvinuli výzkumníci z olomoucké univerzity ze speciálních nanočástic v podobě magnetických kuliček. Testy na několika institucích potvrdily, že české sady neboli kity, jsou i velmi kvalitní - srovnat se dají s produkty předních světových dodavatelů.

Hospodářské noviny

V Hospodářských novinách se dočtete o tom, jakým rizikem jsou pro vodu pesticidy. Chemické látky, které ve velkém využívá české zemědělství, totiž výrazně poškozují zdroje vody v zemi. Zbavit se jich, je při úpravě vody náročné a drahé.

Podle pozorování hydrometeorologů je pesticidy zasažena většina vzorků z pozorovacích vodních vrtů. Zejména v mělkých podzemních zdrojích. Látky zůstávají v podloží i několik let. Za poslední roky se podle pozorování intenzita znečištění nezvýšila.

Právo

V Česku už brzy skončí kojenecké ústavy, tak jak je známe, dočteme se v dnešním Právu. Se změnami počítá jak poslanecký návrh, tak i ministerstvo práce a sociálních věcí. Jenže potýkat se zřejmě budou muset s tím, že je u nás nedostatek pěstounů, kteří by se o opuštěné děti do tří let starali.