Výběr z médií: málo sněhu v Česku, zločinů na internetu přibývá a nové kontroly na hokeji v Jihlavě

V sobotních novinách se dočtete, že v Česku je nejméně sněhu za posledních dvacet let, píše Mf Dnes. Počet trestných činů na internetu loni podle Lidových novin stoupl o čtvrtinu. A diváky na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě čeká při kontrolách nová technologie. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:41 25. ledna 2020

Mf Dnes

V Česku je nejméně sněhu za posledních dvacet let, píše to sobotní Mf Dnes. Podle deníku tak hrozí, že letos bude ještě větší sucho než loni. V nejbližších týdnech totiž nehrozí výraznější sněžení, v únoru by dokonce mohly denní teploty vystoupat až k dvanácti stupňům.

Lidové noviny

Zločinci na českém internetu mají žně, to je titulek sobotních Lidových novin. Loni se totiž počet trestných činů na internetu zvýšil téměř o čtvrtinu. Policie přitom eviduje jen zlomek útoků na síti. Jedním z důvodů je i to, že oběti nechtějí o útocích mluvit.

Deník

V Mostě bude archiv fotografií takzvané měsíční krajiny v Mostecké pánvi. Píše o tom regionální Deník. Archiv snímků od padesátých let až po současnost by měl vzniknout do konce příštího roku a bude v něm na 35 tisíc fotografií Stanislava Štýse. Fotografie pomůžou při vytváření unikátní virtuální mapy.

Právo

Na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě otestují jako první na světě technologii, která zabrání pronášení zakázaných předmětů. Dočtete se v sobotním Právu. Finské zařízení pracuje na podobném principu, jako pracují infrakamery s tělesným teplem, které skenují lidi. Zvládne prověřit až 1800 lidí za hodinu. Diváci, kteří se na Horácký stadion v Jihlavě vydají, nebudou o kontrole podle Práva vědět a nijak ji nepocítí. Technologie má za cíl usnadnit systém kontroly. Nepotřebuje totiž žádné detektory kovu nebo osobní prohlídky.