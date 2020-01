Výběr z médií: kauza H-Sytem, zdražení alkoholu a cigaret i placení léčby dětí bez očkování

Ve středečních novinách se dočtete, že menší věřitelé H-Systemu nedostanou odškodnění z prodeje rekreačního areálu zakladatele firmy Petra Smetky, informuje Právo. Lidové noviny se věnují zdražení alkoholu a cigaret. A Mf Dnes píše o placení léčby dětí, u kterých jejich rodiče odmítli povinné očkování. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 15. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

E15

Ministerstvo financí získalo loni na dividendách po zdanění přes 10 miliard korun. Všímá si toho deník E15. Firmy, ve kterých má resort akcionářská práva, přinesly do státního rozpočtu o 1,5 miliardy méně než v roce 2018. Celkový čistý výnos ministerstva z dividend se snížil druhý rok v řadě. Nejvyšší dividendy v hodnotě 7,5 miliardy přijal resort od energetické společnosti ČEZ.

Deník N

Rostliny možná dokážou komunikovat nebo cítit bolest, píše Deník N. Potvrzuje to výzkum vědců z Telavivské univerzity v Izraeli. Zjistili, že nedostatečně zalévané rostliny rajčat a tabáku začnou vydávat zvuk. Pro lidské ucho je sice neslyšitelný, vnímat ho ale dokážou kočky a psi. Závěry vědců by mohly pomoct v zemědělství nebo třeba v boji s klimatickými změnami.

Důvěryhodný web o očkování po letech končí. ‚Kvůli Googlu se stal pro čtenáře neviditelný,‘ tvrdí autor Číst článek

Mf Dnes

Rodiče odmítající povinné očkování dětí by měli podle ministerstva zdravotnictví sami platit jejich případnou léčbu. Informuje o tom středeční Mf Dnes. Podle ní to již umožňuje současný zákon o zdravotním pojištění. Náklady na léčbu dosahují až statisíců korun. Vymáhat by je mohly zdravotní pojišťovny. V Česku počet neočkovaných dětí dlouhodobě roste.

Deník

Mýto na silnicích první třídy zasahuje také do provozu pardubické městské hromadné dopravy. Všímá si toho Deník. Dopravní podnik změnil trasu autobusů mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Kvůli třem kilometrům by totiž jinak musel do všech autobusů pořídit nové palubní jednotky. Hradecký podnik je koupil.

Podražilo bydlení a potraviny. Ceny zboží rostou nejrychleji za téměř osm let Číst článek

Lidové noviny

Zdražení alkoholu a cigaret kvůli vyšší dani pocítí Češi nejdříve v březnu. To je téma Lidových novin. Může za to předzásobení obchodníků, ale také zákon, který tabákovým firmám stanovuje přesný čas na doprodej starých zásob a pořízení nových kolků. Lahev tvrdého alkoholu zdraží až o dvacet korun, krabička cigaret v průměru o 12 korun.

Hospodářské noviny

Zájem o chaty a chalupy v Česku roste, píší Hospodářské noviny. Může za to příznivá ekonomická situace, ale také třeba problémy v zemích jako Egypt nebo Tunisko, kam Češi dříve jezdili na dovolenou. Největší poptávka je v okolí velkých měst, průměrná cena chaty v okolí Prahy se pohybuje okolo dvou milionů korun.

Právo

Menší věřitelé vytunelovaného H-Systemu nedostanou odškodnění z prodeje rekreačního areálu v Rabyni u Slapské přehrady. To je titulek deníku Právo. Areál patřil zakladateli společnosti Petru Smetkovi. Profitovat z něj ale může jen stát, kterému propadl.