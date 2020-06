Výběr z médií: levnější nová auta, vozík pro handicapovaného a blížící se konec roušek

E15

Bankovní byznys propadl, píše na titulní straně středeční deník E15. Za letošní duben vydělaly domácí banky zhruba čtyři miliardy korun. Koronavirová krize tak sektor oproti loňsku oslabila skoro o 60 procent. V dlouhodobém meziročním srovnání je to pro české banky nejhorší dubnový výsledek od ekonomické krize v roce 2008.

Deník N

Handicapovanému chlapci pojišťovna neproplatila vozík. Jako důvod uvedla, že je určený pro děti, které jsou schopné hýbat rukama. To devítiletý Yousef kvůli svému postižení neumí, a proto prý na úhradu vozíku neměl nárok. Upozornil na to Deník N. Po dotazech listu chlapci vozík pojišťovna nakonec proplatila.

Mf Dnes

Plánované spojení rychlovlakem do Drážďan narazilo hned v první fázi projektu, píše o tom středeční Mf Dnes. Těsně před dokončením studie proveditelnosti rychlodráhy totiž Správa železnic ukončila spolupráci s jejím zhotovitelem - se sdružením Cedop a s francouzskými projektanty Egis Rail.

Deník

Doba, kterou Češi před důchodem odpracují, se postupně prodlužuje. Zatímco před deseti roky to bylo skoro 34 pracovních let, loni to už bylo zhruba 36 let. Všímá si toho Deník, který se věnuje údajům Eurostatu. Průměrně delší dobu stráví v práci muži, ženy totiž častěji zůstávají na mateřské či rodičovské dovolené. V porovnání s ostatními zeměmi Unie je Česko ve středu žebříčku.

Hospodářské noviny

Koronavirová pandemie zasáhla i do automobilového průmyslu. Nové vozy výrazně zlevnily, všímají si Hospodářské noviny. Dealeři totiž potřebují vyprodat tisíce aut, které jim už měsíce stojí ve skladech. Jak to ale bude s trhem do budoucna, to zatím zůstává s otazníkem. Analytici se totiž obávají, že lidé budou oproti minulým letům výrazně šetřit.

Právo

Roušky úplně sundáme na začátku července, řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová v rozhovoru pro středeční Právo. Začátkem prázdnin by tak mohla skončit povinnost zakrývat si nos a ústa i v městské hromadné dopravě. Šíření koronaviru je podle ní v Česku aktuálně pod kontrolou. Zda přijde druhá vlna koronaviru, si Rážová netroufla odhadovat.