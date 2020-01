Výběr z médií: bourání policistů, prodej nepotřebného majetku obcím a čistý vzduch nad Českem

Ve středečních novinách se dočtete, že policisté se podle Deníku N budou učit, jak účinně bourat auta řidičů, kteří odmítají zastavit. Obce a města chtějí, aby jim stát přednostně nabídl nepotřebný majetek, píše deník E15. A dýcháme nejčistší vzduch za poslední desítky let, informuje Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:42 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Obce a města chtějí, aby jim stát přednostně nabídl nepotřebný majetek. Všímá si toho deník E15. Stát totiž teď majetek dává do veřejných dražeb. V nich ale obce proti soukromým investorům nemají šanci. Samosprávy by nepotřebné budovy chtěly využít například pro školství nebo pro poskytování sociálních služeb. Pozemky zase pro zeleň nebo infrastrukturu. Aby předkupní právo obce získaly je potřeba změnit zákon.

Deník N

Policisté se budou učit, jak účinně bourat auta řidičů, kteří odmítají zastavit. Píše o tom Deník N. Policie v posledních měsících přebírá stovky nových aut vybavených předním rámem. Právě ten budou policisté používat jako donucovací prostředek. Jak správně bourat auta se tři čeští policisté učili v USA, kde je ochranný rám na policejních autech běžnou výbavou. Tuzemské kolegy teď budou školit v Jihlavě.

Mf Dnes

Dýcháme nejčistší vzduch za poslední desítky let. Píše o tom středeční Mf Dnes na své titulní straně. Poslední tři roky klesají téměř všechny hodnoty znečištění. Výjimkou je přízemní ozon, který vzniká při intenzivním slunečním záření. Hodnoty této dráždivé látky rostou po celé Evropě. Meteorologové zatím přesně nevědí, proč se ovzduší zlepšuje.

Lidové noviny

Lidové noviny se ve své příloze věnují pálení žáhy. Pokud vás nepříjemný pocit v nadbřišku trápí často, měli byste navštívit lékaře. Pozor by si měli dávat především lidé se sedavým zaměstnání a nedostatkem pohybu.

Běžné pálení žáhy je možné řešit volně dostupnými léky, které působí rychle a potlačují agresivní žaludeční kyseliny, které se mohou dostat do jícnu. Pokud se ale problémy opakují, měli by lidé zajít ke gastroenterologovi.

Deník

Bezmála 60 miliard korun, to je podle odhadů ekonomů každoroční účet za nezřízenou konzumaci alkoholu. Píše o tom středeční Deník. Češi jsou v konzumaci alkoholu na třetím místě za Litvou a Moldavskem. Do státní kasy to ročně přinese okolo 13 miliard korun. To je ale čtyřikrát méně, než kolik stojí škody po nadměrném pití.

Právo

Pokud nemá zemřelý dědice, propadne jeho majetek státu. Pro ten je to ale často spíše komplikace, jak píše deník Právo. Úřady totiž musí pořádat aukci i kvůli drobnostem, jako je hasák nebo berle. Dražby ale stát pořádá také pro vily za desítky milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má v péči ale také patnáct zvířat, většinou psů, kterým zemřeli majitelé.