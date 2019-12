Výběr z médií: stavba Národní knihovny, autobusy Českých drah v cizině a problémová marihuana

V úterním výběru z médií se dočtete, že ministerstvo kultury chce v příštích měsících znovu jednat o projektu nové budovy Národní knihovny. Píše o tom Deník N. České dráhy míří do ciziny, tématu se věnuje Mf Dnes. A počet lidí, kteří museli být hospitalizováni po kouření marihuany, se podle odborníků zvyšuje, informují Lidové noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhas

E15

Český průmysl čeká podle deníku E15 těžký rok. Obchodní válka USA a Číny sníží jen v tomto odvětví tržby o více než desetinu. Oslabení ukázaly i statistiky českého průmyslu za říjen. Krachuje už i první dodavatel autodílů v Česku Baur Formschaumtechnik.

Deník N

Ministerstvo kultury chce v příštích měsících znovu jednat o projektu nové budovy Národní knihovny. Všímá si toho Deník N. Kapacita pražského Klementina je totiž podle ministra Lubomíra Zaorálka z ČSSD dlouhodobě nedostačující.

Mf Dnes

České dráhy míří do ciziny, tématu se věnuje Mf Dnes. Společnost chce mimo Česko rozjet vlastní autobusy. Do deseti let by se s nimi chtěly dráhy usadit například na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku.

Lidové noviny

Lidstvo kouří konopí už 2500 let. Svědčí o tom archeologické nálezy rituálních předmětů z Číny Číst článek

Počet lidí, kteří museli být hospitalizováni po kouření marihuany, se podle odborníků zvyšuje. Informují o tom Lidové noviny. Češi totiž podceňují silnější marihuanu. Ročně jde podle odborníků o stovky případů. Lidé můžou podceňovat účinky marihuany například kvůli tomu, že před lety mívala rostlina nižší obsah THC. Trh se ale proměnil a odrůdy jsou čím dál tím silnější. Přibývá také syntetické marihuany s mnohonásobně vyšší podílem THC, než má přírodní verze rostliny. Nezkušený uživatel silnou odrůdu od slabé nerozezná a neodhadne dávkování. Vysoký příjem psychoaktivní látky může vyvolat záchvaty paniky, horečku nebo psychotické stavy.

Deník

Olomoucká Charita rozdá bezdomovcům skládací iglú. Brzy se totiž zhorší počasí a teploty klesnou pod nulu. O tom je článek úterního Deníku. Charita navíc pro lidi bez domova připravila i teplou polévku. Plánuje také zprovoznit nové mobilní toalety.

Právo

Školky odmítají každé třetí dítě, to je titulek úterního deníku Právo. A to i přesto, že za posledních deset let se zvýšil počet mateřských školek o desetinu a množství tříd o čtvrtinu. Momentálně chodí do školky asi 364 tisíc dětí.