Výběr z médií: vlci v Lužických horách, nezákonné čerpání podzemní vody a zbraňová amnestie

Deník

Ochránci přírody se radují. V Lužických horách se pohybují nejméně čtyři vlci. Zachytily je fotopasti, které tam umístili dobrovolníci organizace Hnutí Duha během takzvaných Vlčích hlídek. Tématu se věnuje regionální Deník. V loňském roce se vlčím hlídkám podařilo v Lužických horách zachytit tři zvířata, řekla Deníku koordinátorka hlídek z organizace Hnutí Duha Kristýna Fridrichová. Vlci mají ale teritoria velká i 200 kilometrů čtverečních. Je proto pravděpodobné, že se stejná smečka pohybuje i na Děčínsku. Vlk obecný se na území Českého Švýcarska pravidelně vyskytuje od roku 2017. Do národního parku se tak vrátil po více než 250 letech.

Mladá fronta Dnes

Česko dlouhodobě bojuje se suchem a na mnoha místech chybí voda. Přibývá proto případů, kdy lidé podzemní vodu čerpají nezákonně, píše deník Mladá fronta Dnes. Česká inspekce životního prostředí jen vloni zaznamenala 72 nelegálních odběrů vody. To je ve srovnání s rokem 2018 nárůst téměř o polovinu. Podle zjištění deníku Mladá fronta Dnes loni lidé za nelegální odběr podzemní vody zaplatili pokuty za celkem 4 miliony korun. Za nelegální odběr podle Šírkové hrozí přísné pokuty - soukromá osoba může dostat sankci až půl milionu korun, firma pak až deset milionů.

Lidové noviny

Říční ryby z Vltavy a části Labe jsou plné nebezpečných částic. To je titulek Lidových novin. Potvrdil to výzkum vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pokud by člověk snědl běžnou porci takové ryby, mělo by to na jeho zdraví stejný dopad, jako kdyby vypil sto litrů znečištěné vody. Evropský úřad pro bezpečnost potravin nyní navrhuje bezpečný limit těchto látek v pitné vodě. Takzvané perfluorované látky, které ryby obsahují, jsou součástí například teflonového nádobí, impregnace na boty nebo potravinářských papírů. Tomáš Cajthaml z Ústavu pro životní prostředí vysvětluje, že tyto látky vytvořil člověk a v přírodě se neumí přirozeně rozložit. Pro Lidové noviny také Cajthaml popsal jejich nepříznivý vliv na lidské zdraví: jsou karcinogenní, ovlivňují imunitu a zvyšují množství cholesterolu.

Právo

Máte doma nelegálně drženou zbraň nebo munici? Letos budete mít možnost odevzdat ji beztrestně na policii. Česko totiž čeká pátá zbraňová amnestie a vyhlášena by mohla být na podzim. Všímá si toho deník Právo. Návrh předloží šéfka sněmovního výboru Jana Černochová z ODS, podpoří ho i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Poslední zbraňovou amnestii vyhlásil stát v roce 2014 a lidé odevzdali přes 5 500 zbraní. Podle Černochové je zbraňová amnestie účinným nástrojem ke snížení počtu nelegálních zbraní. Lidem navíc umožňuje zbraň zlegalizovat. V opačném případě jim totiž za nedovolené ozbrojování hrozí až dva roky vězení.