Výběr z médií: výměna starých kotlů, zájem dětí o technické kroužky nebo zdražení vína

V českém tisku se v úterý dočtete, že nejpozději do září je třeba vyměnit staré kotle, na trhu přitom chybí. Upozorňuje na to Mf Dnes. Mezi dětmi roste zájem o kroužky, na kterých se naučí technickým dovednostem. Téma pro Lidové noviny. Regionální Deník pak upozorňuje na zdražení vín v tuzemsku. A týdeník Hrot přináší data z průzkumu o nákupních zvyklostech Čechů. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodní centrum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Nejpozději do září musí Češi vyměnit starý kotel za nový. Těch nevyhovujících ale aktuálně zbývá asi 360 tisíc – a topenáři nestíhají. Upozorňuje na to úterní Mf Dnes. Chybí taky samotné kotle, dva velcí výrobci totiž na trhu skončili.

Na nový kotel můžou lidé čekat i více než rok. Kvůli koronavirové pandemii se totiž zpozdily dodávky materiálů, v Česku navíc dvě velké firmy svou výrobu uzavřely. Cech topenářů a instalatérů upozorňuje, že do konce roku stihne vyměnit maximálně padesát tisíc kotlů.

Úřady mohou nadále kontrolovat, čím lidé topí, rozhodl Ústavní soud Číst článek

Kromě chybějícího materiálu za to může taky nedostatek zaměstnanců, hlavně montážních dělníků nebo instalatérů. Od letošního září přitom podle Mf Dnes bude za využívání kotlů na uhlí a dřevo hrozit pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Ministerstvo životního prostředí už uvedlo, že kontroly nebudou v prvních měsících přísné.

Lidové noviny

Mezi českými dětmi roste zájem o kroužky, kde se můžou naučit vyměnit žárovku nebo přimontovat poličku. Všímají si toho úterní Lidové noviny. Ministerstvo školství plánuje do výuky vrátit předmět Technika.

Například technický klub v Domě dětí a mládeže v Litoměřicích funguje od roku 2012 a chodí do něj zhruba 500 dětí. Vyzkoušet si můžou třeba robotiku, modelářství, šití nebo výrobu hudebních nástrojů.

Jak připomínají Lidové noviny, technické dovednosti nebo řemesla se na základních školách většinou neučí. V 90. letech z osnov zmizel předmět Dílny a nahradila ho Informatika. Ministerstvo školství to ale chce změnit – v roce 2019 spustilo pilotní projekt, díky kterému se ve 30 základních školách učí předmět Technika. Pokud se projekt osvědčí, mohly by se školní dílny od příštího roku znovu vrátit do rozvrhů.

Zloději ve Španělsku vykradli sklep se vzácnými víny. Vzali 45 lahví, nejdražší v hodnotě 350 tisíc eur Číst článek

Regionální Deník

Za kvalitní víno si Češi připlatí – všímá si toho článek regionálního Deníku. Vinaři zvýšili ceny až o patnáct procent za láhev. Důvodem jsou vysoké ceny energií, ale taky dražší kartony a zátky, téma pro Regionální Deník.

Za láhev bílého vína zaplatili zákazníci jihomoravského Vinařství Svoboda na konci roku zhruba 150 korun. Od ledna je to o 20 korun víc. Majitel vinařství Marek Svoboda zdražil v průměru o deset procent. Můžou za to rostoucí ceny elektřiny, ale taky třeba obalů nebo kartonů.

Hrot

Týdeník Hrot se věnuje průzkumu poradenské společnosti KPMG o nákupních zvyklostech Čechů. Ten zjistil, že lidé stále nejčastěji nakupují v hypermarketech. Ve srovnání s rokem 2014 ale obliba velkých obchodů výrazně klesla.

Průzkumu se loni v listopadu zúčastnilo zhruba tisíc lidí. Odpovídali na otázky: kde a jaké potraviny nakupují. Celkem se autoři výzkumu ptali na jedenáct druhů potravin.

Například ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky nakupovalo v roce 2014 v hypermarketu přes 80 procent dotázaných. V loňském roce už to bylo zhruba jen 50 procent respondentů. Týdeník Hrot si všímá, že výjimkou je maso – to Češi rádi nakupují u malých řezníků dlouhodobě.