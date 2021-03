Výběr z médií: nárůst psychických problémů v Česku, krize zoologických zahrad a rizika antikoncepce

Sobotní Mladá fronta Dnes varuje před vznikem krevních sraženin u žen, které užívají hormonální antikoncepci. Ač je riziko podle deníku poměrně nízké, málo se o něm mluví a uživatelky si ho často neuvědomují. Deník Právo se věnuje finančním problémům zoologických zahrad způsobeným koronavirem. A Lidové noviny upozorňují, že krach hrozí také mnoha soukromým školkám v Česku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:41 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o terapie v Česku během pandemie narůstá. ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Hrozba pro ženy, o které se nemluví. Tak zní titulek Mladé fronty Dnes. Ta upozorňuje na riziko vzniku krevních sraženin u žen, které užívají hormonální antikoncepci. To je sice poměrně nízké, přesto studie publikovaná v odborném časopise The Lancet upozorňuje na to, že u uživatelek hormonální antikoncepce je riziko trombózy třikrát vyšší. V Česku se v roce 2016 prodalo víc než dva miliony balení hormonální antikoncepce, v roce 2019 to pak bylo o asi 300 tisíc méně. Lékaři by měli vždy ještě před tím, než antikoncepci předepíšou, zjistit, jestli žena nemá třeba i vrozené předpoklady pro vznik krevních sraženin.

Zoologické zahrady jedou na doraz, píše deník Právo. Třeba pražská zoo eviduje za poslední rok ztráty ve výši 133 milionů korun a královehradecký Safari park přišel kvůli lockdownu o 30 milionů korun. Při pokračování protiepidemických opatření přitom hrozí, že by se Safari park musel některých zvířat vzdát a přesunout je do jiných zoo ve světě, a u některých zvířat by nezbylo, než je utratit. O případném přesunu zvířat kvůli možnému ušetření financí uvažuje i zlínská zoo.

Ministr životního prostředí Richard Brabec za ANO deníku Právo řekl, že o pomoci zoologickým zahradám v tomto týdnu jednal s tím, že dotační titul se oproti loňskému roku navýší o dvojnásobek. Zoo tak od března můžou žádat o rychlou pomoc ve výši 40 milionů korun.

Kvůli zavedení distanční výuky, která v Česku pro mateřské školy platí od března, hrozí soukromým mateřinkám krach. Píšou o tom Lidové noviny. Přestože některé z nich dosáhnou na státní dotace, přibližně 80 procent nákladů pokrývá školné. To se ale řadě rodičů při současné formě vyučování nechce platit.

Jak píšou Lidové noviny, ministerstvo školství s plošnou finanční pomocí soukromým školkám v době pandemie koronaviru nepočítá. Podle resortu by si soukromé mateřinky mohly zažádat o podporu v programu Antivirus – na ten by školky dosáhly v případě, že by dokázaly, že nemůžou provozovat činnost kvůli krizovým opatřením. Školky jsou ale dále v provozu, ač distančně, na na finanční pomoc proto nemají nárok.

Regionální deník se věnuje rostoucímu počtu lidí s psychickými problémy. K těm v současnosti významně přispívá i pandemie koronaviru. Největší česká pojišťovna proto od začátku roku poskytuje příspěvek na psychosociální podporu. Vypsala ji u téměř dvou set odborníků napříč Českem, doposud této pomoci využilo víc než dva a půl tisíce lidí.

Podle psychoterapeutky Kateřiny Stibalové aktuálně patří mezi nejčastější psychické problémy úzkostné stavy. Jak řekla Regionálnímu deníku, projevují se často třeba pláčem ve chvílích, kdy to úplně nedává smysl a nejde to zastavit. Obvyklé jsou ale i potíže se spánkem, nechutenství nebo problémy s dýcháním a bolest na prsou. Další problém, se kterým se lidé na odborníky obracejí častěji, než dříve, jsou problémy s alkoholem.