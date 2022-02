Výběr z médií: chybějící překladatelé titulků, škrtání zelených hypoték i vlastní bydlení luxusem

V českém tisku se v pátek dočtete, že streamovacím platformám v Česku chybějí překladatelé titulků. Stěžují si totiž, že za práci dostávají málo zaplaceno. Honoráře se jim navíc nezvedají, i když filmy s titulky výrazně zvedají tržby, píše deník E15. Banky podle Hospodářských novin škrtají zelené hypotéky. Bojí se přísnějších pravidel pro posuzování energetické náročnosti budov. Více si přečtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banky podle Hospodářských novin škrtají zelené hypotéky. Bojí se přísnějších pravidel pro posuzování energetické náročnosti budov (ilustrační foto) | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters, Český rozhlas

E15

Streamovacím platformám v Česku chybějí překladatelé titulků, všímá si páteční deník E15. Překladatelé si totiž podle deníku stěžují, že za práci dostávají málo zaplaceno. Honoráře se přitom titulkářům nezvedají ani přesto, že filmy s titulky platformám výrazně zvedají tržby. Tlak na co nejnižší cenu titulkování má podle překladatelů negativní dopad na celkovou kvalitu.

Mf Dnes

Nemocnice v Česku získávají personál stále častěji přes zprostředkovatele. To je téma Mf Dnes. Za chybějící lékaře a sestry nabízí náborářům někdy i stovky tisíc korun. Některá zařízení jsou v tak velké personální krizi, že za dodání lékaře dají až čtyřnásobek jeho měsíčního platu.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny píšou, že banky škrtají takzvané zelené hypotéky. Dostali je žadatelé, kteří si chtěli pořídit energeticky šetrnou nemovitost. Podle deníku se banky bojí přísnějších pravidel pro posuzování energetické náročnosti budov. Protože jsou nová evropská kritéria natolik detailní, hrozí, že banky je nedokážou správně posoudit.

Lidové noviny

Krádeží přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví v poslední době přibývá, varují Lidové noviny. Podvodům nebrání ani pokročilé zabezpečení systému banky. Podfukáři podle deníku často vyberou i celý účet.

Deník N

Vlastní bydlení se v Česku stává luxusem. To je téma pátečního vydání Deníku N. Šetření na vlastní nemovitost při životě v nájmu je ale čím dál obtížnější. České domácnosti totiž na bydlení dávají víc než čtvrtinu výdajů.

Regionální Deník

Studenti z Brna chtějí změnit přístup k výuce sexuální výchovy. Na jejich instagramový projekt MedVictus upozorňuje regionální Deník. Studenti kritizují, že se učitelé intimním tématům vyhýbají, někteří podle nich mají dokonce odmítavý přístup. Informace o sexu si tak podle nich musejí studenti hledat sami na internetu.

Právo

Třetí dávka očkování proti koronaviru má smysl, i když nákaza ustupuje. V rozhovoru pro deník Právo to řekl ředitel Biologického centra akademie věd Libor Grubhoffer. Zároevň varuje, že vlna varianty omikron rozhodně neskončí do dvou týdnů. Počet nakažených bude podle něj klesat pomaleji kvůli předčasně ukončeným opatřením. U konce bude, až se incidenční číslo přiblíží k hodnotě 100, teď je to přes 1800.