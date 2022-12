Výběr z médií: nelegální přeprodej léků, rušení zdravotních prohlídek i kuriózní spor o kalkulačku

Co píše pondělní tisk? Deník Právo informuje o případu z Plzně, kde se krajský soud zabýval sporem o kalkulačku mezi vězněm a dozorci. Lidové noviny si všímají toho, že se na internetových bazarech nebo sociálních sítích častěji objevují inzeráty na prodej léků. Často jde přitom i o druhy léčiv určených k prodeji pouze s receptem od lékaře. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený v Horním Slavkově si chtěl krátit čas ve výkonu trestu samostudiem matematiky, vedení věznice mu ale nechtělo povolit kalkulačku. Téma, kterému se věnuje pondělní deník Právo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Lidové noviny

Na internetových bazarech nebo sociálních sítích se více objevují inzeráty na prodej léků. Všímají si toho Lidové noviny. Jejich současného nedostatku začali využívat třeba i senioři, kteří si prodejem přípravků chtějí přivydělat. Podle deníku lidé nabízejí různé druhy léčiv, včetně těch, které jsou určené k prodeji pouze s receptem od lékaře. Přeprodej takových léků je v Česku nelegální a jejich užití může být bez konzultace s lékařem nebezpečné.

Hospodářské noviny

Ministerstvo zdravotnictví chce začátkem roku zrušit pro některé profese pravidelné zdravotní prohlídky. Téma rozebírají Hospodářské noviny. Podle nich resort plánuje zrušit prohlídky pro nejméně rizikové práce. To jsou zejména ty, které se můžou vykonávat z kanceláře. Podle deníku se změna dotkne milionů zaměstnanců.

Podle současných pravidel musejí zaměstnanci z kategorie nejméně rizikových prací chodit na prohlídky jednou za šest let a po dovršení 50 let každé čtyři roky.

Respekt

Do Česka se možná vrátily divoké kočky. Píše to týdeník Respekt. Jejich výskyt na česko-slovenských hranicích zaznamenali přírodovědci před třemi lety, kdy jednu zachytila fotopast nastražená na rysy a vlky.

Vědci zatím nedokážou určit, jestli divoké kočky žijí v Česku trvale, nebo sem přechází ze Slovenska. V oblasti Javorníků se jim totiž podle týdeníku relativně daří. Žije jich tam asi 15. Divoké kočky jsou podobné těm domácím, jsou ale těžší, větší a mají taky jiný vzor na kožichu.

Právo

Spor o kalkulačku mezi vězněm a dozorci. Takový problém řešil krajský soud v Plzni. Odsouzený si chtěl krátit čas ve výkonu trestu samostudiem matematiky. Aby mohl počítat těžší příklady, chtěl využít kalkulačku. Vedení věznice v Horním Slavkově mu to ale zamítlo. Soud se nicméně vězně zastal poté, co odsouzený Vězeňskou službu zažaloval. Soud ale rozsudek vynesl až potom, co byl vězeň propuštěn. O případu informuje Právo.