Výběr z médií: investice do zdraví se vrátí ekonomice, nedostatek stavebního materiálu i proměna těl

V českém tisku se ve středu dočtete, že kdyby společnost dala víc peněz do prevence třeba kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo osvěty ohledně zdravé životosprávy, českou ekonomiku by to mohlo výrazně pozvednout, píší Hospodářské noviny. Krize stavebních surovin podle deníku E15 dostihla i developery. Ten upozorňuje na výrazný růst cen a výpadky dodávek stavebních materiálů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 9. června 2021

Hospodářské noviny

Za každou desetikorunu investovanou do zdraví by se české ekonomice vrátilo 17 korun zpět. Tak zní titulek Hospodářských novin. V těch se dočtete, že kdyby společnost dala víc peněz do prevence třeba kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo osvěty ohledně zdravé životosprávy, českou ekonomiku by to mohlo výrazně pozvednout. Státní kasa přichází o velké částky i proto, že lidé mají kvůli nemocím nižší produktivitu nebo nejsou schopni vykonávat svoji práci.

Lidové noviny

Středeční Lidové noviny píšou o výzkumu brněnských vědců z Ústavu antropologie na Masarykově univerzitě, kteří se snaží přijít na to, jak se těla Čechů mění od osmdesátých let minulého století. Výsledky zatím ukazují, že od revoluce jsme se výškou přiblížili lidem žijícím v západní Evropě nebo že vážíme víc a taky nám přibývá podkožního tuku - souvisí to s větší životní pohodou.

E15

Krize stavebních surovin dostihla i developery, píše deník E15. Ten upozorňuje na výrazný růst cen a výpadky dodávek stavebních materiálů, které kromě stavbařů ovlivňují právě i developerské projekty. Ty totiž nabírají zpoždění a jejich cena se tak zvyšuje. Vyšší ceny je v současnosti možné pozorovat u betonářské výztuže, kde se skoro zdvojnásobila, izolačních materiálů, ale i obkladů a zařizovacích předmětů.

Deník N

Deník N ve středečním vydání upozorňuje na to, že města v Česku často neumějí bezpečně likvidovat budovy z karcinogenního azbestu. Takzvanými boletickými panely přitom komunisté pokryli na tři tisíce budov napříč Československem. V momentě, kdy se ale do materiálu zasáhne, vypouští nebezpečné rakovinotvorné látky, se kterými si lidské tělo neumí poradit. K takto nevhodným demolicím u nás přitom za poslední roky došlo ve stovkách případů.

Mf Dnes

Ženy jsou v práci šťastnější než muži, to je titulek středeční Mf Dnes. Ta má k dispozici průzkum společnosti STEM/MARK pro personální agenturu Předvýběr.cz. Výsledky ukazují, že pandemie koronaviru se na spokojenosti žen v zaměstnání na rozdíl od mužů nijak nepodepsal.