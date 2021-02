Výběr z médií: vyhýbání se preventivním prohlídkám, ceny nemovitostí i omezení krajských spojů

Kraje uvažují o omezení vlakových i autobusových spojů, možné je i zvýšení cen jízdného. Tématu se věnuje deník Mf Dnes. Epidemie se odráží i na strachu lidí z preventivních prohlídek, píší pondělní Lidové noviny. Češi v uplynulém roce nakoupili byty za téměř 150 miliard korun, uvádí deník E15. A Brusel varuje Česko před protiprávností potravinových kvót. Informují o tom Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 8:00 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aby kraje ušetřily, zvažují kraje i nahrazení vlaků autobusy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Lidé se kvůli strachu z nákazy koronavirem vyhýbají preventivním prohlídkám, všímají si toho Lidové noviny. V případě komplikací pak ale pacienti chodí k lékařům pozdě, a podle předsedy České lékařské komory Milana Kubka se z momentálních zdravotních potíží může stát vleklá nemoc.

V první vlně epidemie lidé odkládali preventivní prohlídky až v padesáti procentech případů. V současnosti je situace podle lékařů o něco lepší. Podle předsedkyně České onkologické společnosti Jany Prausové používají epidemii jako výmluvu s tím, že prevenci podceňovali i mimo epidemii.

E15

Češi v uplynulém roce nakoupili byty za téměř 150 miliard korun, píše deník E15. Meziročně tak lidé za nemovitosti zaplatili o 7 miliard více. Vyplývá to z dat, které vypracoval český realitní start-up Reas. Nejvíc za metr čtvereční lidé zaplatí v okolí Špindlerova Mlýna nebo v Peci pod Sněžkou. Lukrativní jsou ale i rodinné domy za Prahou.

Prodej starších bytů meziročně klesl o deset procent, nových bytů se naopak prodalo více, a to o 20 procent. Za nárůstem celkového finančního objemu za nákup bytů ale podle deníku E15 stojí i růst cen za metr čtvereční.

Mf Dnes

Kraje uvažují o omezení vlakových i autobusových spojů, možné je i zvýšení cen jízdného. Tématu se věnuje deník Mf Dnes. V té se dočtete, že veřejná doprava je v Česku dlouhodobě ztrátovým byznysem, který dotuje buď stát, nebo kraje. A méně cestujících kvůli epidemii koronaviru přináší ještě větší finanční propad.

Aby kraje ušetřily, zvažují delší intervaly mezi jednotlivými spoji a jednou z možností je i nahrazení vlaků autobusy - vyjdou totiž levněji, dodává Mf Dnes.

Deník

Regionální Deník se zabývá změnou legislativy v elektronizaci veřejné správy - v týdnu by se tím totiž měli zabývat poslanci. Podle jedné z variant by všichni podnikatelé, včetně malých živnostníků, museli mít datovou schránku. Pokud by změna prošla, povinnost by platila od začátku příštího roku. Doposud ji živnostníci měli jen na vlastní žádost.

S návrhem na změnu legislativy a rozšíření elektronické komunikace přišli poslanci z hnutí ANO. Povinné zřízení datové schránky by ale lidé mohli podle generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evy Svobodové vnímat jako další překážku ze strany státu.

Hospodářské noviny

Brusel varuje Česko: Kvóty na české potraviny jsou protiprávní - to je titulek pondělních Hospodářských novin. Ty mají k dispozici zápis z lednové video-konference Evropské komise, která Českou republiku upozorňuje na to, že je připravovaná novela zákona o potravinách v rozporu s pravidly vnitřního trhu. Stát by kvůli tomu dokonce mohl čelit žalobě kvůli porušení základních principů Evropské unie.

Proti kvótám se už dříve postavili pražští velvyslanci osmi klíčových zemí Evropské unie, kteří upozornili na to, že by návrh šel proti zájmům české ekonomiky a jejích firem. Návrh putuje do Senátu, který jej ale pravděpodobně odmítne, píšou Hospodářské noviny

Právo

V Česku je téměř 300 tisíc lidí, kteří trpí srdečním selháním, upozorňuje Právo. Podle lékařů navíc hrozí, že po pandemii koronaviru bude pacientů s tímto onemocněním přibývat. Důvodem je jednak zanedbaná prevence, ale také zhoršení socioekonomické situace.