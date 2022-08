Výběr z médií: příspěvek na bydlení pro více lidí, zpoždění českých vlaků a klesající zájem o kola

V českém tisku se ve středu dočtete, že více lidí by od října mohlo dosáhnout na příspěvek na bydlení. Píše o tom deník E15. České vlaky mají v průměru až dvojnásobné zpoždění oproti loňsku. Téma Lidových novin. A poptávka po jízdních kolech podle Hospodářských novin klesá. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na příspěvky na bydlení by mohlo od října dosáhnout více lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Další desítky tisíc domácností by mohly od října dostávat v průměru tisíc korun měsíčně navíc na energie nebo na nájmy - píše deník E15. S rozšířením okruhu lidí, kterým by se zvýšil příspěvek na bydlení nebo by na něj nově dosáhli, počítají ministři práce a financí Marian Jurečka z KDU-ČSL a Zbyněk Stanjura z ODS. Detaily by měla vláda stanovit v září.

Mf Dnes

Kyberútoků v Česku přibývá - píše o tom MF Dnes. Podle České bankovní asociace vylákali zločinci přes internet z lidí zhruba miliardu korun, tedy stejně jako za celý minulý rok.

Letošním zřejmě nejvýraznějším kybernetickým útokem byl ten na Ředitelství silnic a dálnic. Tomu hackeři vyřadili tisícovku serverů a znepřístupnili veškerá data i internetové stránky.

V Česku je stále nejrozšířenějším kybernetickým útokem phishing, kdy se hackeři snaží získat od lidí přístupy k bankovním účtům nebo profilům na sociálních sítích.

Lidové noviny

České vlaky mají v průměru až dvojnásobné zpoždění oproti loňsku - všímají si středeční Lidové noviny. Důvodem je podle expertů příliš naplánovaných výluk a jejich špatná koordinace. Statistiky navíc nevylepšují ani mimořádné události.

Hospodářské noviny

Zatímco v posledních dvou letech byl zájem Čechů o jízdní kola rekordní, v současnosti poptávka klesá - dočtete se ve středečních Hospodářských novinách. Obchody tak nové zboží neobjednávají. Podle oslovených obchodníků se po covidové době, kdy byla kola nedostatkovým zbožím, situace vrací k normálu - tedy zhruba k obratům v roce 2019. Poptávka může navíc v příštím roce klesnout ještě víc.