Výběr z médií: příspěvky na bydlení, špatná situace ve Škodě Auto a lyžařská sezona v Rakousku

V pátečním tisku se dočtete, že lidé nežádají o dávky na bydlení, na které mají nárok, píše Mf Dnes. Škoda Auto je podle odborů v nejhorší situaci v novodobé historii, píše E15. A Rakousko se podle Lidových novin chystá na zahájení lyžařské sezony. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:33 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé nežádají o dávky na bydlení, na které mají nárok, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Kritický nedostatek součástek dostal automobilku Škoda Auto podle jejích odborů do nejhorší situace v novodobé historii. Píše to deník E15. Škoda Auto od pondělí kvůli nedostatku komponentů výrazně omezí nebo dokonce zastaví výrobu ve všech třech tuzemských závodech. A to až do konce roku.

Těžké časy zažívá i kolínská Toyota a také navázaní tuzemští dodavatelé. Končící vláda proto na pomoc nejspíš obnoví program Antivirus. Pokud se podaří uzavřít dohodu, stát bude znovu přispívat na náhrady mezd pracovníků. Automobilky chtějí příspěvek šedesát procent ze mzdy.

Lidé v bytové nouzi se buď o příspěvek požádat stydí, nebo o něm vůbec nevědí, upozorňuje analytik Číst článek

Mf Dnes

Lidé nežádají o dávky na bydlení, na které mají nárok. Píše o tom Mf Dnes. Často o této možnosti nevědí, stydí se o podporu žádat nebo je odradí byrokracie.

Příspěvek na bydlení je určen rodině nebo jednotlivci s nízkými příjmy. To znamená, že 30 procent příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení nepobírá asi 70 procent potřebných. Přitom jeho maximální výše může dosáhnout téměř 19 tisíc korun měsíčně.

Lidové noviny

Rakousko se chystá na zahájení lyžařské sezony. I o tom píšou Lidové noviny. Lidé se však musí připravit na dodržování protikoronavirvých opatření. Za skipas si letos v Rakousku turisti připlatí, ceny vzrostou až o pět procent. Podle rakouské národní turistické centrály běžná permanentka vyjde na zhruba 6000 korun.

Hospodářské noviny

Německá ekonomika letos poroste výrazně pomaleji, než se původně čekalo a postihne to i český průmysl. Na německý trh totiž míří zhruba třetina tuzemského exportu. Informují o tom Hospodářské noviny. Restart po loňském propadu způsobeném koronavirovou krizí zpomaluje hlavně celosvětový nedostatek surovin a součástek - zejména polovodičů, které jsou klíčové pro automobilový průmysl. Dalším důvodem je rostoucí inflace nebo nedostatek pracovní síly.

Právo

Statisíce lidí se můžou zbavit svých exekucí. Koncem října totiž začíná akce takzvané Milostivé léto - tedy tříměsíční lhůta, kdy budou lidé moct splatit dlužnou částku jen s nízkým poplatkem navíc. Připomíná to deník Právo. Dlužníci tak nebudou muset platit mnohdy vysoké sumy za vedení exekuce ani další sankce. Konkrétně jde o dluhy veřejnoprávních institucí, jejich firem a zdravotních pojišťoven. O splnění podmínek se rozhodne z úřední povinnosti i bez podání návrhu.