Výběr z médií: prodej vánočních stromků, přísnější kontroly nezaměstnaných a byznys umělé oplodnění

Nezaměstnaní budou podle novely rozdělení do tří typů. Podle ministerstva práce půjde o lidi zvlášť znevýhodněné, osoby znevýhodněné a na ty bez znevýhodnění, píše sobotní Deník. Valná většina z jehličnanů nabízených na trzích, náměstích či u obchodních center vyrostla na plantážích, kde se pěstují přímo za účelem pokácení, téma pro Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční stromky se prodávají před většinou obchodních center | Foto: Jaroslava Mannová

Mf Dnes

Češi na Vánoce koupí 1,3 milionu stromků a utratí za ně téměř miliardu korun. Téma Mf Dnes, která vychází z posledních dostupných dat, tedy těch o loňských svátcích. Živý stromek má doma polovina lidí, většina si vybere jedli kavkazskou. Stromky prodávané v ulicích českých měst čím dál častěji vyrůstají v zahraničí, vloni byla z dovozu víc než třetina z nich - tedy 460 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se loni zvýšily dovozy vánočních stromečků oproti předchozímu roku o 43 procent. Zdaleka nejvíce jich pochází z Dánska, následuje Polsko a Německo.

Lidové noviny

Televize, parfémy, bezdrátová sluchátka, chytré hodinky nebo kávovary. Hity letošních Vánoc podle Lidových novin. Největším nákupním skokanem jsou robotické vysavače - zájem o ně vzrostl meziročně o stovky procent. Deník to zjistil u internetového srovnávače cen Heuréka.cz. Pod stromečkem budou oproti loňsku často naopak chybět palubní kamery do auta.

Deník

Úřad práce bude přísněji kontrolovat nezaměstnané. Deník píše, že ministerstvo práce poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o zaměstnanosti. Díky ní budou mít úředníci možnost prověřovat, jestli nezaměstnaní nepodvádí u lékaře nebo nepracují načerno, a neokrádají tak stát. Noviny uvádějí, že Česko kvůli práci na černo přijde ročně o 12 miliard korun ročně. Úřad práce by nově mohl poslat revizní kontrolu na nezaměstnaného, který se kvůli nemoci nedostaví na domluvený pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli.

Právo

Umělé oplodnění je dobrý byznys, kterému chybí pravidla. Sobotnímu deníku Právo to v rozhovoru řekl Pavel Ventruba - lékař, který byl u prvního umělého oplodnění v Česku. Podle dnešního šéfa Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Brně je potřeba zavést alespoň minimální standardy vybavení či personálního zajištění klinik, to podle něj teď chybí. Ministerstvo zdravotnictví s nutností některých změn souhlasí. Vajíčka by podle lékaře Pavla Ventruby měly v budoucnu darovat jen ženy, které už mají aspoň jedno zdravé dítě .