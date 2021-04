Výběr z médií: psychické potíže za pandemie, družstevní bydlení i skupování bazénů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že každý třetí Čech měl v době pandemie psychické potíže. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Mf Dnes, kterého se v dubnu zúčastnila tisícovka lidí. Podle regionálního Deníku ožívá zájem o družstevní bydlení. Podle odborníků jde o cenově dostupnou cestu, jak se relativně rychle dostat k bydlení. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle regionálního Deníku ožívá zájem o družstevní bydlení. Podle odborníků jde o cenově dostupnou cestu, jak se relativně rychle dostat k bydlení (ilustrační foto) | Foto: PhotoMIX-Company | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Mf Dnes

Každý třetí Čech měl v době pandemie psychické potíže. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro Mf Dnes, kterého se v dubnu zúčastnila tisícovka lidí. Čtvrtina Čechů ale taky vnímá některé aspekty života v pandemii jako výhodné a bude se mu po nich stýskat. Nejčastěji to tak vidí mladí dospělí do 29 let. Chybět bude lidem hlavně klid třeba na veřejných prostranstvích a taky mírnější provoz na silnicích. Váží si taky času na sebe, rodinu a blízké, který jim období pandemie přineslo. Někteří se budou těžko vzdávat i práce nebo výuky z domova.

Regionální Deník

V Česku ožívá zájem o družstevní bydlení. Všímá si toho regionální Deník. Podle odborníků jde o cenově dostupnou cestu, jak se relativně rychle dostat k bydlení. Stačí, aby zájemci na začátku zaplatili členský vklad ve výši třetiny ceny bytu. Zbytek pak družstvo financuje společným úvěrem.

Deník N

Česko nejspíš zůstane jednou z posledních zemí v Evropě, která posílá znevýhodněné malé děti do ústavů, upozorňuje Deník N. Návrh na zrušení kojeneckých ústavů totiž nejspíš neprojde v Poslanecké sněmovně. O transformaci ústavů se diskutuje posledních třicet let, jak přibývaly stovky odborných studií dokazujících škodlivost ústavní péče pro malé děti.

Lidové noviny

Češi skupují bazény. Odbyt během pandemie roste o desítky procent, dočtete se v Lidových novinách. Podle obchodníků se dobře prodávají drahé zapuštěné bazény i ty nejlacinější nafukovací. Vyšší zájem o závozy vody cisternou hlásí i některé vodárny.