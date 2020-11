Výběr z médií: česká města proti pyrotechnice, rekordní cena bitcoinu a pozdější odchod do důchodu

Páteční Mf Dnes informuje o boji českých měst proti pyrotechnice. K iniciativě hlavního města se připojují i radnice v České Lípě, Hradci Králové či v Jihlavě. Deník E15 píše o plánované rekonstrukci více než stoleté budovy sídla stálé mise České republiky při OSN v New Yorku. A podle OECD by Češi měli do důchodu odcházet později, píše Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:42 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohňostroj nad sochou sv. Václava. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Stále více českých měst bojuje proti pyrotechnice, a to nejen na Silvestra, informuje Mf Dnes. Minulý týden přišel se zpřísněním odpalování pyrotechniky magistrát Prahy. K hlavnímu městu se teď přidávají i další místa v Česku. Hlasité pyrotechnice a dělobuchům nejsou podle zjištění deníku nakloněni ani radnice v České Lípě, Hradci Králové nebo třeba v Jihlavě.

Výběr z médií: odběrové tyčinky z Číny, odklady splátek a kamery ve Středočeském kraji Číst článek

E15

Sídlo stálé mise České republiky při OSN je více než sto let stará budova na newyorském Manhattanu, na které vlaje česká vlajka. Stát chce na opravu devítipodlažní budovy poslat přes půl miliardy korun, informuje deník E15. Během dvouleté rekonstrukce mají vzniknout mimo jiné nové byty nebo kanceláře. Úpravy by měly po odsouhlasení vlády začít příští rok.

Hospodářské noviny

Cena bitcoinu útočí na rekord, informují páteční Hospodářské noviny. Platidlo, které funguje pouze na internetu a nevztahuje se na něj inflace, raketově nabírá na ceně díky investičním fondům. Ty ho totiž častěji zařazují do svých portfolií. Zájmu pomohla i americká společnosti PayPal, která zákazníkům umožní kryptoměny od příštího roku nakupovat.

Právo

Podle OECD by měli Češi odcházet do důchodů později, vyplývá to z vyjádření organizace k důchodové reformě. O ten požádalo ministerstvo práce a sociálních věcí. To dlouhodobě varuje, že důchodový systém je v Česku neudržitelný. Může za to zejména stárnutí populace. Podrobnosti zpracovává páteční vydání Práva. V Česku hranice důchodového věku v Česku roste každý rok, obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen.