Výběr z médií: půjčka od Rozvojové banky Rady Evropy, útok hackerů na ČEZ i zdražení letenek

V úterním výběru z médií se dočtete, že Česko si poprvé v historii půjčí peníze od Rozvojové banky Rady Evropy. Za osm miliard korun chce nakoupit plicní ventilátory a další zdravotnický materiál, píší to Hospodářské noviny. Hackeři se podle Lidových novin zkraje dubna dvakrát pokusili napadnout energetickou společnost ČEZ. Podle mluvčího neuspěli. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:37 21. dubna 2020

E15

Letenky a zájezdy zdraží. I když krize odezní. To je titulek článku v deníku E15. Na očekávaném zvýšení cen se v něm shodli jak velcí prodejci letenek, tak majitel cestovní kanceláře. Letečtí dopravci mimo jiné přijdou kvůli koronakrizi o 7,7 bilionu korun a budou potřebovat peníze.

Mf Dnes

Konec mentolových cigaret v Česku. To je téma, kterému se věnuje Mf Dnes. Připomíná, že tento druh kuřiva se přestane prodávat už za necelý měsíc. Teď mu holduje 16 procent kuřáků. Cigarety, které chutnají po čokoládě nebo vanilce, se nesmějí prodávat už šest let, mentolové tehdy dostaly výjimku.

Lidové noviny

Počítačoví hackeři se zkraje dubna dvakrát pokusili napadnout energetickou společnost ČEZ Distribuce. Píší to Lidové noviny. Mluvčí firmy Ladislav Kříž jim ale řekl, že bezpečnostní opatření atak odhalila a útok na komunikační prvky zneškodnila. Před podobnými akcemi varuje i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Hospodářské noviny

Česko si poprvé v historii půjčí peníze od Rozvojové banky Rady Evropy. Hospodářské noviny o tom informovala sama instituce. Jde o 300 milionů eur, tedy více než osm miliard korun. Ty by měly jít do zdravotnictví. Vláda se za ně chystá nakoupit plicní ventilátory, ale taky respirátory, roušky a další vybavení pro ochranu zdravotníků.

Právo

Devítičlenná expedice polárníků z brněnské Masarykovy univerzity by se o víkendu měla vrátit zpět do Česka. Informuje o tom deník Právo. Vědci pracovali na Mendelově polární stanici na Antarktidě, jejich výzkum ale zkomplikovalo šíření onemocnění COVID-19. Vrátit by se měli repatriačním letem, který organizuje Německo.