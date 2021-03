Výběr z médií: obavy policistů z nákazy, dezinformace o koronaviru a kandidátky říjnových voleb

Konspiračním teoriím o koronaviru podle průzkumu odolává 55 procent Čechů. Čtvrtina lidí ale neví, jakým informacím má věřit, píšou středeční Hospodářské noviny. Deník Právo se věnuje povinnosti policistů kontrolovat dodržování karantén. Mnoho strážců zákona totiž nemá dost ochranných pomůcek ani vakcínu. A podle Lidových novin ministerstvo trvá na tom, že vakcínu si nelze vybírat. Více se dozvíte ve výběru médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci policie se bojí, aby se při kontrolách sami nenakazili koronavirem. ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Původně avizované tři týdny tvrdších opatření proti koronaviru na zlepšení situace nestačily. Podle Deníku N to připustilo ministerstvo zdravotnictví. To zaslalo poslancům prezentaci, která mapuje současnou koronavirovou situaci u nás. Deník ji má k dispozici. Deník N píše, že 52stránková prezentace, kterou vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky, popisuje současný stav jako dál vážný. Téměř ve všech regionech zátěž nemocnic významně přesahuje maxima z loňskému podzimu, vytížené zůstávají i jednotky intenzivní péče. Prezentace ale obsahuje i do jisté míry pozitivní zprávy – epidemie nezrychluje, což je první signál zpomalení šíření nákazy.

Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes nabízí srovnání účinnosti a cen nanoroušek a nanorespirátorů. Test deníku ukázal, že každá druhá nanorouška není tak spolehlivá, jak říká výrobce. A před nákazou koronavirem chrání zhruba stejně jako bavlněná rouška ušitá doma. Naopak většina respirátorů s přívlastkem nano v průzkumu obstála. Většina roušek označovaných jako nano propadla v testu filtrační účinnosti. Mnohé by částice velikosti koronaviru zachytily jen z deseti procent, informuje Mladá fronta Dnes. Kromě filtrace se test zaměřil i na prodyšnost a tlakový spád, tedy na to, jak se lidem přes ochranné pomůcky dýchá. Právě s prodyšností mívají podle testu problémy nanorespirátory. Co se týká ochrany před virem, obstály ale výrazně lépe než nanoroušky.

Lidové noviny

Ministerstvo zdravotnictví trvá na tom, že lidé si nemají možnost vybrat, kterou vakcínu proti covidu-19 dostanou. A to s ohledem na co nejrychlejší proočkování populace. Právník Jakub Kadlec ale Lidovým novinám řekl, že by lidé na volbu měli mít právo. Kadlec, který se zabývá farmaceutickým a zdravotnickým právem si myslí, že kromě toho medicinského není důvod výběr neumožnit.

Hospodářské noviny

Dezinformace o koronaviru a kdo je šíří, to je téma pro Hospodářské noviny. Ty mají k dispozici nový průzkum střediska STEM a nezávislé mediální organizace Transitions. Vůči konspiracím o původu viru nebo o očkování je odolných 55 procent Čechů, kteří používají internet. Čtvrtina lidí váhá, jestli mají dezinformacím věřit. A šest procent lidí fake news o koronaviru aktivně šíří. Váhající čtvrtina často neověřitelným zprávám věří, ale nejsou o jejich pravdivosti hluboce přesvědčení. Na tuto skupinu by se měla obracet vládní přesvědčovací kampaň: něco takového ale v Česku stále chybí, píšou Hospodářské noviny.

E15

Strany napříč spektrem budou pro říjnové volby lákat spíše na známé politiky než třeba na zpěváky nebo herce. Všímá si toho středeční E15tka. Deník vychází ze schválených nebo připravovaných kandidátních listin do Poslanecké sněmovny. Většinou se na nich neobjevují osobnosti veřejného života, lídry jsou hlavně ostřílení politici a političky. Přestože se na volebních kandidátkách různých politických stran v minulosti objevovali lidé ze showbyznysu, ale třeba i lékaři, učitelé nebo podnikatelé, letos v říjnu tomu tak zřejmě nebude. E15tka připomíná, že ještě není jasné, jak bude vypadat zákon, dle kterého budeme na podzim volit. Ústavní soud totiž v únoru část volebního zákona zrušil, podle verdiktu byl dřív diskriminační k malým stranám.

Právo

Policisté mají obavy, aby se při kontrolách dodržování nařízených karantén a izolací sami nenakazili koronavirem. Píše to deník Právo. Unie bezpečnostních složek podle novin upozorňuje na to, že mnoho policistů ještě nedostalo vakcínu proti covidu-19, chybí podle nich i třeba kvalitnější respirátory. O policejních kontrolách karantén informoval ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pondělí, začít by měly už tento týden. Policisté by podle Hamáčka měli od hygienických stanic dostat seznam lidí, kteří musí být v karanténě nebo v izolaci. Za nedodržení hrozí pokuta, v horším případě i trestní stíhání za šíření nakažlivé nemoci. Kontroly mají být podle Hamáčka intenzivní.