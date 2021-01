Výběr z médií: léky pro onkologicky nemocné, vlna insolvencí kvůli covidu-19 a odpočívadlo na dálnici D7

V pondělní Mf Dnes se dočtete, že pacientům s rakovinou plic budou hrazeny léky, díky kterým se může zvýšit procento vyléčených o dvě pětiny. Mnoho provozovatelů hotelů nebo cestovních kanceláří se v letos dostane do insolvence. Zatím je chrání podpora státu, upozorňuje deník E15. Na českých dálnicích podle webu Zdopravy.cz chybí odpočívadla, nové by ale mělo vzniknout na tahu u Chomutova. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacientům s rakovinou plic pomohou kromě ozařování také nové léky (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

S novým rokem se otevírají lepší vyhlídky některým onkologickým pacientům, píše Mladá fronta Dnes. Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil úhrady léků, které můžou pomoci lidem s pokročilým - a tedy už neoperovatelným - kožním nebo plicním nádorem. O drahé přípravky už lékaři nemusí speciálně žádat.

Pacientům s pokročilým stadiem rakoviny plic mají lékaři od letoška možnost podávat lék Imfinzi. Dosud se jim nasazovala jen chemoterapie a radioterapie. V kombinaci s těmito metodami může lék podle přednosty Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Tomáše Büchlera zvýšit procento vyléčených až na 40 procent. Lék se podává rok a stojí asi 100 až 120 tisíc korun měsíčně.

E15

Česko letos čeká vlna insolvencí, upozorňuje pondělní deník E15. Do platební neschopnosti se firmy dostanou spíše ve druhém pololetí, dlužníky v potížích zatím chrání vládní podpůrná opatření zavedená kvůli koronavirové krizi. V existenčních potížích jsou provozovatelé hotelů, letecké společnosti nebo cestovní kanceláře.

Právě koncem června totiž skončí možnost dlužníků požádat o mimořádné moratorium, tedy zmrazení splátek. Insolvence se odložily, ale je jasné, že řada firem nepřežije, upozorňuje periodikum.

Hospodářské noviny

Lidé můžou od ledna podepisovat smlouvy s mobilními operátory nebo dodavateli energií on­line. Na úřadě si pak můžou přes internet třeba změnit údaje ve velkém řidičském průkazu. Stačí, aby se prokázali bankovní identitou, kterou jim zaručuje internetové bankovnictví. Umožňuje to nový zákon, popisují Hospodářské noviny.

Zdopravy.cz

Na dálnici D7 u Chomutova by mělo vzniknout první větší odpočívadlo, které by vyhovovalo řidičům osobních aut i kamionů. Počítá s tím Ředitelství silnic a dálnic. Web Zdopravy.cz si všímá toho, že na českých dálnicích celkově chybí dostatečné zázemí pro řidiče. A to hlavně pro ty, kteří tráví za volantem desítky hodin.

Větší odpočívka podle webu zDopravy.cz chybí na celé dálnice D7 od Chomutova směrem na Prahu. Stavět by se mělo podle ředitelství za čtyři roky. Na obou stranách dálnice má najít místo k parkování stovka osobních a 80 nákladních aut, prostor by měl být i pro karavany a autobusy. V plánu jsou i nové čerpací stanice.

Právo

Při objasňování dopravních nehod bude pomáhat nová laserová technologie, se kterou přišli pracovníci Vysokého učení technického v Brně a tamní firma AtomTrace. Unikátní laser dokáže přečíst i neviditelnou brzdnou dráhu vozidla - a pomůže tak určit, kdo nehodu zavinil. Téma pro pondělní Právo.

Stroj vypadá jako takové zvláštní autíčko na dálkové ovládání. Celý nápad je postavený na tom, že laser ve vozítku najde na silnici stopy zinku z pneumatik - a to ukáže, kdy vlastně řidič dupl na brzdu, popisuje Právo. Stroj dokáže stopy načíst a vytvořit z nich grafický náhled - ten pak může odeslat dopravnímu policistovi přímo do počítače nebo tabletu.