Výběr z médií: transformace Ředitelství silnic a dálnic, pravidla pro pěstování konopí i levné zámky

V českém tisku se v úterý dočtete, že Ředitelství silnic a dálnic by v budoucnu mohlo mít pevně daný tříletý finanční plán. Mf Dnes píše, že to bude hlavní změna, která společnost čeká při transformaci ze státní příspěvkové organizace na státní podnik. Ministerstvo zdravotnictví chce podle regionálního Deníku zpřísnit podmínky pro legální pěstování konopí k léčebným účelům. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:55 26. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví chce podle regionálního Deníku zpřísnit podmínky pro legální pěstování konopí k léčebným účelům (ilustrační foto) | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Lidové noviny

Češi patří mezi trojici národů, které si meziročně nejvíc pohoršily v angličtině. Průzkum organizace Education First podrobněji rozebírají Lidové noviny. Češi se v žebříčku oproti loňskému devatenáctému místu propadli na sedmadvacáté z celkových 112 zemí. Výsledky ale může do budoucna vylepšit mladší generace.

Snaha o zachování druhého cizího jazyka na školách. Petici proti reformě podepsalo na 2400 lidí Číst článek

Regionální Deník

Ministerstvo zdravotnictví chce zpřísnit podmínky pro legální pěstování konopí k léčebným účelům. Upozorňuje na to regionální Deník. Už teď jsou pravidla striktní a monopol v produkci rostliny v Česku drží slušovický Elkoplast. Další firmy se ale do pěstování kvůli určeným podmínkám nehrnou.

Mf Dnes

Ředitelství silnic a dálnic by v budoucnu mohlo mít pevně daný tříletý finanční plán. Mf Dnes píše, že to bude hlavní změna, která společnost čeká při transformaci ze státní příspěvkové organizace na státní podnik. Silničáři by tak přestali být tolik závislí na aktuální politické reprezentaci. Ministerstvo dopravy chce podobu zákona o transformaci organizace připravit do konce jara.

Hospodářské noviny

Na jednoho školního psychologa často připadají tisíce dětí. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Ředitelé na psychology od státu nedostávají peníze, musí proto hledat zdroje jinde a většinou si pracovníka na plný úvazek nemohou dovolit. Dotační programy, ze kterých školy psychology platí, jsou navíc časově omezené. Psychologové tak nemají jistotu, že na škole budou moct zůstat delší dobu.

‚Dnes jsem posnídala a styděla jsem se za to.‘ Odložit na později psychologickou pomoc uprchlíkům nejde Číst článek

E15

Chátrající zámky v Česku zlevňují, někde jejich cena klesla i pod hodnotu bytu v Praze. Všímá si toho úterní deník E15. Náklady na materiál potřebný k rekonstrukci a taky stavební práce totiž rostou, pokračovat v opravách je tak pro mnohé majitele finančně neúnosné. Naopak historické nemovitosti po kompletní rekonstrukci dál zdražují.

Právo

Malá herní studia ohrožuje pirátství - to je titulek úterního Práva. Tvůrci počítačových her jsou na prodejích svých produktů závislí, nelegální šíření kopií her na internetu jim bere příjmy a studiím tak hrozí finanční krach.