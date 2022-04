V českém tisku se ve středu dočtete o návrhu registru násilných pedofilů, tlaku ochránců přírody na zřízení nového policejního útvaru na vyšetřování pytláctví či o bydlení. Hospodářské noviny uvádějí, že pražský magistrát chce kontrolu nad prodejem městských bytů. Deník E15 zase píše o tom, že poptávka po domech a velkých bytech v blízkosti Prahy slábne a ceny stagnují. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:00 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výběr z médií: Registr pedofilů, policejní útvar na vyšetřování pytláctví a stále drahá česká mobilní data | Foto: Tech&All | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

E15

Poptávka po domech a velkých bytech v blízkosti Prahy slábne a ceny nemovitostí stagnují. Všímá si toho deník E15. Píše, že i když nabídka na realitních portálech roste, potenciální kupci začínají upřednostňovat nájemní bydlení, díky kterému můžou zůstat přímo v hlavním městě.

Za nižší poptávkou stojí podle deníku také strach lidí z inflace a zpřísňování hypoték. Zájem o residenční bydlení ve Středočeském kraji byl v posledních dvou letech velký. Růst spotřebitelských cen podpořený ruskou agresí na Ukrajině ale teď lidi vede spíš k prodejům než nákupům.

Deník N

Lukrativní péče v rukou trestně stíhaného lékaře. To je titulek Deníku N. Upozorňuje na to, že 30 lůžek následné intenzivní péče v pražské vinohradské nemocnici zajišťuje firma trestně stíhaného lékaře Martina Stříteského. Policie ho před lety obvinila z manipulace zdravotnických zakázek. Nemocnice podle své mluvčí o stíhání neví, s dalším prodlužením smlouvy ale stejně nepočítá.

Následná intenzivní péče je velmi nákladná, pojišťovna za tyto lůžka hradí několikanásobně víc než za běžná místa. Firma Etoile, ve které Stříteský vlastní 36 procent akcií, s vinohradskou nemocnicí spolupracuje od roku 2010. Nemocnice společnosti navíc pronajímá i pavilon přímo ve svém areálu.

Mf Dnes

Stát podle Mf Dnes chystá registr násilných pedofilů. Zpřísnit by se tak mohly podmínky, za jakých smějí lidé pracovat s dětmi. Teď k tomu stačí čistý výpis z rejstříku trestů, ve kterém se ale skutky po určité době zahlazují, a trestní minulost se pak už nedá odhalit. S návrhem na zavedení registru se teď seznamují poslanci.

Registr osob, které byly pravomocně odsouzené za trestné činy na dětech, by měl být neveřejný a negativní výpis by z něj potřebovali všichni lidé pracující s dětmi, tedy učitelé, vedoucí táborů, vychovatelé nebo pediatři.

Hospodářské noviny

Nad byty pražských městských částí by mohl mít nově kontrolu magistrát. Hospodářské noviny uvádějí, že Praha připravuje vyhlášku, podle které by peníze z prodeje bytů městských částí šly nejdřív do fondu magistrátu, a ten by je dál přerozděloval. Pravidla mají radnice odradit od nevýhodných privatizací bytů. Městské části nápad kritizují s tím, že nechtějí centrální řízení Prahy.

Regionální Deník

Ochránci přírody navrhují zřídit nový policejní útvar na vyšetřování pytláctví. Podle Regionálního Deníku takových útoků přibývá, vyřešit se jich ale podaří míň než pětina. Ochránci tvrdí, že za to může nedostatečná kapacita policie i málo zkušeností. Policisté se brání tím, že se o pytláctví často dozvídají pozdě a útoky mají minimum svědků. A zřízení nového útvaru policie ani neplánuje.

Právo

Za mobilní data Češi pořád platí víc než Poláci, Chorvati i Rakušané, upozorňuje deník Právo. Rozdíly v cenách jsou u stejných operátorů napříč Evropou i několikanásobné. Třeba klienti T-Mobilu v Polsku platí za neomezená data i rychlost měsíčně 447 korun, což je třetina české ceny. Dražší než v Česku jsou neomezená mobilní data u T-Mobilu jen v Německu a na Slovensku.

Český telekomunikančí úřad chtěl letos začít regulovat velkoobchodní ceny dat, Evropská komise byla ale proti stejně jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Lidové noviny

Ambasády velkých evropských zemí kritizují nápad zastavit v českých školách povinnou výuku druhého cizího jazyka. Informují o tom Lidové noviny. Ministerstvo školství zrušení zvažuje s ohledem na názory škol i rodičů. Ti tvrdí, že dětem odpadne stres a zbude jim víc času na první jazyk, kterým bývá angličtina. Podle velvyslanců třeba Německa nebo Francie tím ale žáci přijdou o vícejazyčnost, tedy jednu z priorit Evropské unie.