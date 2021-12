Výběr z médií: regulace krátkodobých pronájmů, pochybné akcie i častější spoření Čechů

Praha chce ve sněmovně prosadit regulaci krátkodobých nájmů, píší Hospodářské noviny. TV Šlágr prodává svým divákům podle deníku E15 pochybné akcie. Lidové noviny informují o tom, že vyšší úroky vedou lidi ke spoření. Více ve výběru z médií, který pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:23 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čechy v posledních týdnech láká výhodnější zhodnocení na spořicích účtech, informují Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Praha chce znovu zkusit ve sněmovně prosadit regulaci krátkodobých pronájmů přes platformy typu Airbnb. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Hlavní město má ve srovnání s jinými evropskými metropolemi ohledně Airbnb velmi benevolentní podmínky. Změnit by to mohla novela živnostenského zákona. Metropole kritizuje krátkodobé pronájmy kvůli tomu, že vytvářejí tlak na růst cen nemovitostí a nájmů.

Co brání pronajímat byty přes Airbnb? Klíčové rozhodnutí se odvolává na požární předpisy Číst článek

E15

Hudební televize Šlágr TV prodává divákům pochybné cenné papíry od svého akcionáře. Informuje o tom deník E15. Televize, která je v konkurzu, nabízí akcie na svém webu s hesly jako „smluvně garantovaný výnos“ nebo „investovat s jistotou“. Podle advokáta Jana Langmeira se ale jedná o podvod.

Společnost Riocath FNDB, jejíž akcie TV Šlágr nabízí, přitom byla loni ve ztrátě téměř tři miliardy korun a znepokojující jsou i informace o její historii, která poukazuje na spojitost s vytunelováním litoměřických investičních fondů.

Lidové noviny

Vyšší úroky táhnou lidi ke spoření, zní titulek Lidových novin. Čechy v posledních týdnech láká výhodnější zhodnocení na spořicích účtech. Lidé proto buďto zakládají nové účty u své stávající banky nebo přecházejí ke konkurenci. Zejména menší banky se je proto snaží zaujmout. Vyšší úroky na spoření musely banky nabídnout poté, co Česká národní banka na podzim opakovaně navýšila základní úrokovou sazbu. Reagovala tak na skokový růst inflace v posledních měsících.

Mf Dnes

Kapr na vánoční tabuli bude letos stát víc. S tématem přichází čtvrteční vydání Mf Dnes. Za kilogram kapra si lidé někde připlatí až deset korun. Důvodem zdražování jsou rostoucí ceny za energie, pohonné hmoty nebo obilí. Rybáři mají ale jinak letos dobrou sezonu. Navzdory chladnějšímu jaru a částečně i létu bude kaprů na Vánoce dost.

Tisíce Čechů míří do ciziny pandemii navzdory. Prodeje zájezdů meziročně vzrostly o desítky procent Číst článek

Ekonom

Ve zkušební době odchází až pětina zaměstnanců, píše týdeník Ekonom. Firmy tím ztrácejí spoustu peněz. Důvodem je často to, že podcení proces, jak nového pracovníka začlenit do chodu společnosti nebo kolektivu a zároveň nedokážou nováčka v prvních týdnech pro práci nadchnout. Ukazuje to průzkum společnosti HCI.

Až dvacet procent nových zaměstnanců opustí práci po 45 dnech od nástupu. Až 61 procent lidí podle průzkumu společnosti Glassdoor zase vidí první den v práci rozdíl mezi tím, jak jim bylo zaměstnání při výběrovém řízení prezentováno, a jaká práce skutečně je. HR ředitel softwarové firmy Y soft Jaroslav Bělehrad Ekonomu popsal, že první dny v nové práci jsou u člověka naprosto klíčové pro jeho další působení ve firmě.