Výběr z médií: za reklamu na Facebooku nejvíc platí Fiala, nedostatek průmyslových ploch i zahrádkaření

V českém tisku se v pondělí dočtete, že politici sázejí na reklamu na Facebooku. Za poslední rok do ní investoval nejvíc lídr koalice Spolu Petr Fiala z ODS, ze stranické pokladny nejvíc zaplatili sociální demokraté, píše deník E15. V Česku je podle týdeníku Hrot nedostatek průmyslových ploch a není kam dávat zboží, důsledkem bude zdražování. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 31. května 2021

Hospodářské noviny

Téměř třetinu ovoce a zeleniny si Češi vypěstují sami, píšou o tom Hospodářské noviny. Ty mají k dispozici část výsledků tříletého průzkumu, který vypracovala Jihočeská a Masarykova univerzita. Průzkum ukázal, že 4 z 10 Čechů si ovoce a zeleninu vypěstují na zahrádce. Tři čtvrtiny těch, kteří ovoce a zeleninu pěstují, je mají přímo u domu, desetina se pak zahrádkaření věnuje buď na chatě nebo v zahrádkové kolonii.

Lidové noviny

Čtyři dny ve škole, jeden den doma. Na návrh ministerstva školství, podle kterého se do kombinované výuky od září zapojí 72 základních a středních škol, upozorňují pondělní Lidové noviny. Den na distanční výuce by pak studenti měli podle návrhu věnovat samostatnému bádání nebo práci na vlastních projektech.

Mf Dnes

Na které vysoké školy se lze ještě přihlásit, to je titulek pondělní Mf Dnes. Ta odkazuje na webovou stránku Kampomaturite.cz a zároveň shrnuje podmínky, za kterých se studenti můžou na jednotlivé univerzity dostat. Některé z nich totiž vypisují přijímací zkoušky i v létě, pár dokonce až v září. A zatímco řadě vysokých škol letos stačí složení maturity, jiné k přijetí vyžadují třeba i online pohovor.

E15

Politici sázejí na reklamu na Facebooku. Tématu se věnuje deník E15. Dočtete se v něm, kolik korun za poslední rok do reklamy na zmíněné sociální síti zaplatili někteří politici i jednotlivé politické strany. Zatímco mezi politiky vede lídr koalice Spolu Petr Fiala z ODS, ze stranické pokladny nejvíc zaplatili sociální demokraté.

Hrot

V Česku je nedostatek průmyslových ploch a není kam dávat zboží, důsledkem bude zdražování, upozorňuje na to týdeník Hrot. Ten píše, že třeba v Praze se jejich obsazenost pohybuje kolem 99 procent. U Brna je obsazených něco přes 97 procent průmyslových parků. Vybudovat je přitom trvá v průměru pět let, a to hlavně kvůli zdlouhavým povolovacím procesům. Vznik jedné haly tak zabere přibližně tři čtvrtě roku až rok.

Regionální Deník

Pandemie koronaviru ovlivnila nákupní zvyky seniorů. Ti teď mnohem častěji nakupují online. Všímá si toho regionální Deník. Ten vychází i z dat Českého statistického úřadu, podle kterého se počet lidí nad 65 let, kteří nakupují přes internet, meziročně zvýšil o asi 86 procent. Nejčastěji senioři v online prostoru nakupují potraviny, léky a doplňky stravy nebo taky oblečení.