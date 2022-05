Výběr z médií: rekonstrukce místo koupě domu, návrat ke směnnému obchodu i geotermální energie

V českém tisku se v pátek dočtete, že se Češi vrhli na rekonstrukce. Místo drahých hypoték začínají být populární úvěry na opravy domů a bytů, píše deník E15. Lidé se podle Mf Dnes kvůli zdražování vracejí ke směnnému obchodu. Zatímco na vesnicích sousedská výměna funguje odjakživa, teď se přesouvá i do měst a hlavně na internet. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi se vrhli na rekonstrukce. To je titulek deníku E15. Místo drahých hypoték začínají být populární úvěry na opravy domů a bytů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

E15

Češi se vrhli na rekonstrukce. To je titulek deníku E15. Místo drahých hypoték začínají být populární úvěry na opravy domů a bytů. Banky hlásí, že objem těchto půjček vzrostl meziročně o desítky procent. Větší zájem je hlavně o půjčky nad 200 tisíc korun.

Česku hrozí spirála chudoby. Vláda se k tomu musí postavit čelem, vybízejí ekonomky Číst článek

Mf Dnes

Lidé se kvůli zdražování vracejí ke směnnému obchodu. Zatímco na vesnicích sousedská výměna funguje odjakživa, teď se přesouvá i do měst a hlavně na internet. Podle Mf Dnes se na sociálních sítích za poslední dva roky zvedl počet členů výměnných skupin skoro desetkrát.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují geotermální energii. Tedy energii, kterou je možné získat z podzemního tepla. Zájem o ni začínají mít některé obce, ale i sami lidé. Vědci z České geologické služby proto vytvořili novou mapovou aplikaci, která ukáže, jaké oblasti jsou pro tento typ získávání energie vhodné.

Právo

Do předčasného důchodu chodí v Česku stále víc lidí. V roce 2019 tvořily předčasné důchody 19 procent ze všech vyplácených starobních penzí. Loni to bylo už 28 procent. A nárůst pokračuje i v letošním roce. Předčasný důchod má přitom negativní dopad na výši penze. Upozorňuje na to deník Právo.