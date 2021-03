Výběr z médií: rekordní burzy, nepovinné ústní maturity a kampaň na podporu moravské národnosti

Firmy vstupují na burzu rekordním tempem, od začátku roku tak učinilo 600 společností. Informuje o tom deník E15. Studenti, kteří mají zájem o vysokoškolské studium českého nebo cizího jazyka, nemusí letos skládat nepovinnou ústní maturitu, píše deník Mf Dnes. A regionální Deník se věnuje plánovanému sčítání lidu - na Moravě totiž začala kampaň na podporu moravské národnosti. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:28 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V prvním čtvrtletí letošního roku vstoupil na burzu rekordní počet forem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Firmy vstupují na burzy rekordním tempem - to je titulek deníku E15. Od začátku roku to bylo 600 společností. To je historicky nejvyšší počet během prvního čtvrtletí. Investory lákají hlavně nové technologie a taky věří v oživení ekonomiky díky očkování na covid-19.

Rekordní byl taky objem peněz získaných primárním úpisem akcií. Podle dat agentury Bloomberg firmy inkasovaly od investorů přes 160 miliard dolarů. Před rokem to přitom za první kvartál bylo 37 miliard dolarů, informuje deník E15. Podle něj teď investoři míří nejen na americký a čínský trh, ale taky znovu na ten evropský.

Mf Dnes

Studenti, kteří se chystají studovat na vysoké škole češtinu nebo cizí jazyk, nebudou muset z těchto předmětů skládat letos nepovinnou ústní maturitní zkoušku. Univerzitám bude jako obvykle stačit, že student maturitu udělal. Vyplývá to z průzkumu deníku Mf Dnes mezi státními vysokými školami. Žádná z nich tak nebude vyžadovat složení této zkoušky.

Pokud některá fakulta bude požadovat od svých uchazečů, aby prokázali, jaké mají znalosti z jazyků, bude to formou přijímacích zkoušek, ne na základě maturitního vysvědčení, dodává deník Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Česko jedná s německým koncernem Volkswagen o výstavbě továrny na výrobu baterií. Hospodářským novinám to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Volkswagen, jehož součástí je i automobilka Škoda Auto, chce mít do roku 2030 v Evropské unii celkem šest takových továren.

Vláda pracuje s několika možnostmi, jak Volkswagen do Česka přilákat a podpořit tak vznik konsorcia na výstavbu bateriové továrny. Podle ministra Karla Havlíčka je možné připravit jak přímou podporu, tak i nepřímou - tedy daňové benefity. Podle dřívějších informací Hospodářských novin počítaly odhady ČEZ s náklady na výstavbu továrny až do výše jedné miliardy eur, tedy něco přes 26 miliard korun.

Deník

Regionální Deník se věnuje letošnímu sčítání lidu, které začne už za dva týdny. V něm je totiž také nepovinná kolonka národnost. Do ní lidé kromě té nejběžnější české uvádějí i moravskou nebo slezskou. A právě na Moravě a ve Slezsku se kvůli sčítání rozjela reklamní kampaň na podporu moravské národnosti.

Organizátoři kampaně se ale zaměřili pouze na Moravu, přímo Slezsku se nevěnují. Plakáty se přitom objevily i tam. Jak popisuje regionální Deník v obcích, které leží přímo na hranici mezi Moravou a Slezskem, mohly být vylepené na špatné straně hranice omylem. Dobrovolníci, kteří tímto způsobem propagují moravskou národnost, ale zveřejnili fotografie plakátů i v čistě slezských obcích, dodává regionální Deník.

Právo

Češi utíkají k moři a domů nespěchají. To je téma středečního deníku Právo. Podle něj teď lidé míří nejčastěji do Egypta, do Spojených arabských emirátů a na Kanárské ostrovy. Cestovatele navíc neodrazují ani povinné testy, ani karanténa po návratu.

Podle zástupců cestovních kanceláří si lidé na rozdíl od loňského léta na povinné testování už zvykli. Jejich počet a taky případná karanténa se určuje podle covidové mapy světa, kterou zveřejňuje ministerstvo zahraničí. Cestovní kanceláře si ale stěžují, že barva přidělená některé zemi často neodpovídá reálnému nebezpečí šíření nemoci, popisuje Právo.