Výběr z médií: home office a vyšší výdaje za elektřinu, výzkum o bydlení mileniálů a úmrtí na křižovatkách

Home office výrazně zvyšuje náklady domácností. V loňském roce měly rekordní spotřebu elektřiny za téměř 25 let, píšou Hospodářské noviny. Týdeník Respekt si všímá složité situace s bydlením pro mladé lidi. Dvacet procent z nich na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. Deník E15 informuje o sporu ministerstva obrany s Francií, Mladá fronta Dnes potom o úmrtí na křižovatkách. Lidové noviny přinesly zprávu o vyšším využívání solárních panelů. Praha 7:22 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V loňském roce měly domácnosti rekordní spotřebu elektřiny za skoro 25 let. Masivní přesun na home office lze pozorovat taky na provozu mobilních sítí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Vláda žádá zaměstnance firem, aby znovu pracovali z domova. Na home office ale rostou lidem náklady. Na problém upozorňují Hospodářské noviny. Část podniků svým zaměstnancům na vyšší výdaje přispívá, žádná pravidla pro to ale neexistují.

V loňském roce měly domácnosti rekordní spotřebu elektřiny za skoro 25 let. Přesná čísla zveřejnil Energetický regulační úřad. Lidé byli kvůli pandemii koronaviru víc doma a častěji taky z domova pracují. Masivní přesun na home office lze pozorovat taky na provozu mobilních sítí. Přenos dat se zvýšil zhruba o 70 procent.

Lidé na home office by mohli přispět potřebnějším, řekl Vystrčil. Později výrok označil za nepovedený Číst článek

Velká část firem plánuje nechat své pracovníky na home office i do budoucna. Je nutné tedy vyřešit, jakým způsobem budou podniky hradit náklady spojené s prací z domova. Řada evropských států se loni kvůli přechodu na home office začala zabývat změnou zákoníku práce. Ten český zatím pravidla pro práci z domova přímo neřeší. Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel & Partners ale Hospodářským novinám řekla, že by měli zaměstnanci při sporech o proplacení nákladů velkou šanci na úspěch.

Respekt

Vlastní bydlení není pro mladé lidi příliš dostupné. S tématem přichází týdeník Respekt. Dvě třetiny lidí ve věku 18-35 let žijí samostatně a v nájmech, vlastní bydlení si ale přeje většina z nich. Zhruba 20 procent mileniálů na něj ovšem reálně nikdy nedosáhne. Vyplývá to z výzkumu bydlení týmu sociologa Martina Luxe.

Ten už rok zkoumá, jak žijí mileniálové v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci. Třetina jich bydlí u rodičů, a to je poměrně překvapivé. Oproti nedávné době už Češi nezůstávají u rodičů dlouho. Teď jsou na evropském průměru. Z domova odchází kolem 26 let. V začátcích ale většině mladých lidí pomáhají rodiče. Přístup k vlastnímu bydlení se napříč Evropou liší. V severských zemích odchází od rodičů děti dříve a nejsou na nich tolik finančně závislé. Naopak v Řecku žijí generace pohromadě.

E15

Armádě hrozí závislost na francouzské munici. To je titulek deníku E15. Ministerstvo obrany jedná o zakázce na 52 francouzských děl Ceasar ráže NATO a střelivu, celkem až za 7 miliard. S požadavkem Francouzů, aby se náboje vyráběly Česku pod jejich licencí, má ale armáda problém.

Stovky tisíc Čechů žijí mimo své trvalé bydliště. Městům ale nenahlášení obyvatelé způsobují potíže Číst článek

Vyjednávání ministerstva obrany s firmou Nexter System komplikuje především fakt, že by byla výroba strategické komodity závislá na francouzském dodavateli houfnic. Tamní zbrojovka požaduje licenční výrobu svých prachových náplní a střel ve státním podniku Explosia v Pardubicích a v Poličských strojírnách z STV Group. To by ale tuzemské firmy znevýhodnilo, protože by musely používat francouzské díly a firmě Nexter System platit licenční poplatky.

Podle šéfa STV Group Davida Háce chce firma pokračovat v tom, v čem je Česko unikátní, tedy ve výrobě velkorážové munice. Firma Nexter System by mohla přistoupit podle dostupných informací na to, aby se hlavní druhy střeliva vyráběly v tuzemsku. Některé speciální typy by se pak vyráběly ve Francii. Nákupčí teď porovnávají ceny licenčně vyráběného a výhradně českého střeliva. Náklady na vývoj a odzkoušení tuzemského řešení by se podle informací deníku E15 pohybovaly kolem 250 milionů korun.

Mladá fronta DNES

Dvě z pěti obětí dopravních nehod umírají na křižovatkách, protože pozorně nesledují značení. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Celkem loni zemřelo na českých křižovatkách 66 lidí.

Nejhorší situace byla ve Středočeském kraji. Celkem se tam loni na křižovatkách stalo 16 smrtelných nehod. Střední Čechy jsou v bilanci úmrtí na silnicích dlouhodobě nejhorší, protože jsou tranzitním krajem. Kolem Prahy je navíc velké množství silnic nižších tříd, které patří k méně bezpečným.

Podnikatel s fotovoltaikou Shenar odešel od soudu bez trestu. Krácení daně mu žalobce neprokázal Číst článek

Nejčastější příčinou smrtelných nehod je nezastavení na tzv. „stopce“. Řidiči taky podle analýzy Mladé fronty DNES často nepřizpůsobují rychlost například stavu silnice. Podle dopravního experta Romana Budského z platformy „Vize O“ motoristé nečekají na zelenou, ale vjíždějí do křižovatky dřív. To vede k častým kolizím s auty, která na oranžovou ještě dojíždějí.

Lidové noviny

Češi si čím dál častěji pořizují solární panely na střechy svých domů. Dočtete se to v pondělních Lidových novinách. Návratnost ekologické investice se pohybuje mezi šesti a dvanácti lety.

Loni si pořídilo fotovoltaické panely na střechu skoro pět tisíc domácností. To je oproti předchozímu roku dvojnásobek a očekává se, že poptávka i nadále poroste. Solární panely nakupují nejen rodiny, ale taky firmy. Loni jich bylo přes tisíc. Velký zdroj začne budovat na svých střechách i Škoda Auto. V tomto případě půjde o největší fotovoltaickou elektrárnu za posledních deset let.

Jak píší Lidové noviny, solární panely můžou být zajímavou investicí. Přinesou totiž v dalších letech úspory na fakturách za elektřinu. Životnost systému je kolem 30 let. Při využití dotací z programu Zelená úsporám je návratnost nainstalovaných panelů šest až dvanáct let. Záleží na sklonu a orientaci střechy i na spotřebě elektřiny dané domácnosti.