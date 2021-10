Výběr z médií: rekordní zájem o rekvalifikace, tvrdší tresty za pytlačení i návrat daňových kontrolorů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že zájem o rekvalifikační kurzy je rekordní. Rekvalifikací na úřadech práce prošly v první polovině letošního roku téměř čtyři tisíce lidí, píše deník Právo. Za pytlačení podle Mf Dnes nově hrozí tvrdší tresty. Ministerstvo zemědělství totiž po jedenácti letech upravilo sazebník, který finančně ohodnocuje jednotlivé druhy zvěře i ryb. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o rekvalifikační kurzy je rekordní. Rekvalifikací na úřadech práce prošly v první polovině letošního roku téměř čtyři tisíce lidí, píše deník Právo. Ilustrační foto | Foto: Vladan Dokoupil

E15

Domovy pro seniory jsou novým hitem realitních investorů. To je titulek deníku E15. Evropští investoři za tyto nemovitosti v letošním prvním pololetí utratili čtyři miliardy eur. Pětiletý průměr tak částka přesáhla o 38 procent. V Česku se na domovy zatím orientují hlavně malé sítě, velcí investoři už ale hledají vhodné projekty.

Počet Evropanů starších 65 let stoupne podle odhadů v příštích třiceti letech asi o polovinu - ze současné stovky na 150 milionů. Poptávka roste hlavně po lůžkách s ošetřovatelskou péčí ve specializovaných zařízeních.

V Česku musí do roku 2050 vzniknout 28 tisíc lůžek v domovech pro seniory. Už nyní čekají i měsíce Číst článek

Mf Dnes

Za pytlačení nově hrozí tvrdší tresty, informuje o tom Mf Dnes. Ministerstvo zemědělství totiž po jedenácti letech upravilo sazebník, který finančně ohodnocuje jednotlivé druhy zvěře i ryb. Z něj pak při vyčíslování škod vychází i policie. Například škoda za srnce je podle nového sazebníku 28 tisíc korun místo dosavadních 16 tisíc, za zajíce polního to je 7440 a za bažanta 6500 korun.

Regionální Deník

Jednou z nejčastějších příčin úmrtí ptáků je jejich náraz do skleněných ploch. Okna, výlohy nebo prosklené zastávky hromadné dopravy v Česku zabijí až milion ptáků za rok. Upozorňuje na to regionální Deník. Současné zákony podle něj bezpečnost budov pro opeřence neřeší. Velké černé samolepky dravců už navíc nefungují. Ptáci si totiž na pravidelně nalepené siluety zvyknou. Účinnější ochranou ale může být pokrytí plochy skla hustou sítí vzorů, například drobnými tečkami.

Z horníka programátorem. 'Nebylo to jednoduché, snad to klapne,' říká úspěšný absolvent Číst článek

Právo

Organizátoři hlásí rekordní zájem o rekvalifikační kurzy. Zjistilo to čtvrteční Právo. Rekvalifikací na úřadech práce prošly v první polovině letošního roku téměř čtyři tisíce lidí. To je nejvíc od roku 2016. U informačních technologií je nárůst zájemců o kurzy dokonce až dvousetprocentní.

Ekonom

Do firem se po koronavirové pauze vrací daňoví kontroloři. To je téma čtvrtečního týdeníku Ekonom. Loni počet kontrol klesl o víc než třetinu na necelých sedm tisíc. V první polovině letoška udělali úředníci jen asi 2 800 kontrol. Teď se do firem vracejí a jsou důkladnější. Podle ministerstva financí se zaměří hlavně na příjemce koronavirových podpor.