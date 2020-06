Výběr z médií: nežádoucí účinky remdesiviru, zpoždění systému Zaměstnanost nebo rekord otužilce

V pondělním výběru z médií se dočtete, že lék remdesivir podávaný pacientům s koronavirem může podle lékařů poškodit játra. I přes to ale zůstává nejúčinnějším lékem, upozorňují na to Lidové noviny. Společnost Atos IT Solutions and Services nestihne podle Mf Dnes v termínu dokončit IT systém „Zaměstnanost“ pro ministerstvo práce. Může za to pandemie koronaviru. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:34 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék remdesivir podávaný pacientům s koronavirem může podle lékařů poškodit játra, upozorňují na to Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Ulrich Perrey | Zdroj: Reuters

E15

V žebříčku počtu nakažených koronavirem podle profesí vedou v Česku pracovníci kancelářských budov a zdravotníci. Deník E15 píše, že to vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nejpostiženější skupinou obyvatel jsou senioři, kterých se nemocí covid-19 nakazilo víc než 1800.

Starosta Mariánských Lázní k epidemii: Je potřeba zvýšit dozor v nemocnici, pro obyvatele se nic nemění Číst článek

Hrot

Českým lázním chybí hosté a provozovatelé počítají s extrémními výpadky tržeb. Tématu se věnuje týdeník Hrot. Krize podle něj ukázala, že se musí změnit složení lázeňských klientů. Problémem je taky nedostatek kvalifikovaných sester a lékařů.

Mf Dnes

Společnost Atos IT Solutions and Services nestihne v termínu dokončit IT systém „Zaměstnanost“ pro ministerstvo práce. Zjistila to Mf Dnes. Resort tvrdí, že za to může epidemie koronaviru, a chystá novou soutěž na dokončení systému a na jeho provozování. Dodavatel už inkasoval téměř 350 milionů korun.

Úřady práce budou pomáhat lidem už před ztrátou zaměstnání, říká Maláčová. Prahy se to týkat nebude Číst článek

Hospodářské noviny

Některým českým městům se daří zachycovat dešťovou vodu nebo recyklovat tu, která už protekla kohoutky. Všímají si toho Hospodářské noviny. Třeba na brněnském sídlišti Nový Lískovec vzniklo jezírko, které naplňuje voda svedená ze střech přilehlých panelových domů.

Regionální Deník

Poslanci odložili projednání novely exekučního řádu, která má dlužníkům pomoct splácet závazky. Podle regionálního Deníku přitom právě teď řada lidí přišla o příjmy kvůli opatřením proti koronaviru a někteří můžou spadnout do dluhové pasti. V posledních letech přitom počet lidí s exekucí klesal.

Nesouhlasím s popisem světa, kde je věřitel hned lichvář a dlužník je v tom nevinně, říká Nacher Číst článek

Právo

Otužilec z Náchodska o víkendu překonal světový rekord, píše o tom deník Právo. Osmapadesátiletý Petr Kocián vydržel dvě a čtvrt hodiny stát v boxu s ledem. Zasypaný byl až do podpaží. Světovou metu z loňského srpna pokořil v zahradě pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit o šest minut.

Lidové noviny

Lék remdesivir podávaný pacientům s koronavirem může podle lékařů poškodit játra, upozorňují na to Lidové noviny. Přípravek vyvinutý původně na boj s krvácivou horečkou ebola ale i přes možná negativa zůstává zatím nejúčinnější zbraní v případech vážného průběhu nemoci covid-19.