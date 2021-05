Výběr z médií: nedostatek zaměstnanců v restauracích, zdražování surovin a očkování cizinců

Provozovatelé restaurací se bojí po znovuotevření nedostatku zaměstnanců. Informuje o tom deník Mf Dnes. V Česku během epidemie nezdražují pouze potraviny, ale i ropa nebo kovy, píší Lidové noviny. Do rezervačního systému na očkování proti covidu-19 se nemůžou přihlásit tisíce cizinců, uvádí pondělní Hospodářské noviny. A regionální Deník se věnuje online lékařským prohlídkám. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:03 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Číšníci a kuchaři se bojí, že by v případě další vlny epidemie přišli znovu o práci, s návratem tak váhají, píše Mf Dnes | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Majitelé restaurací se bojí, že budou mít problémy se sháněním zaměstnanců. Všímá si toho deník Mf Dnes. Číšníci a kuchaři totiž při epidemii koronaviru z gastronomie odešli, zpátky se ale vracet moc nechtějí. Bojí se, že při případné další vlně nákazy znovu přijdou o práci. Nejtěžší je teď sehnat kvalifikované kuchaře nebo pekaře.

Podle personálních agentur chtějí mít pracovníci v gastronomii jistotu, že jim podnik bude garantovat jistotu práce v případě dalšího šíření koronaviru. A nejistí jsou taky kvůli tomu, že stále není úplně jasné, jak rychle bude rozvolňování pokračovat a kdy by plně mohli nastoupit do práce, píše Mf Dnes.

Lidové noviny

Lidové noviny se věnují dalšímu zdražování. Kromě potravin totiž roste cena i u jiných surovin - třeba u ropy nebo kovů. To dopadá i na stavebnictví. Třeba ceny polystyrenu za poslední rok vzrostly o 35 procent, stavební železo pak zdražilo o 25 procent.

Výrazným odběratelem kovů je například autoprůmysl. A podle ekonomů se proto dá očekávat, že budou zdražovat i osobní auta. A vyšší ceny jsou už teď vidět i u benzinových pump. Pohonné hmoty totiž zdražily o víc než 16 procent, dodávají Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Do rezervačního systému na očkování proti covidu-19 se nemůžou přihlásit tisíce cizinců, kteří pracují v Česku a platí si soukromé zdravotní pojištění. To podle firem přitom může být problém. Informují o tom Hospodářské noviny. Vakcíny proti koronaviru se totiž proplácí z veřejného zdravotního pojištění. K tomu se ale dostanou pouze zaměstnanci českých firem nebo lidé, kteří mají v Česku trvalý pobyt.

Podle dat České asociace pojišťoven je v zemi zhruba 75 tisíc cizinců, kteří využívají soukromé zdravotní pojištění. A české firmy, které zaměstnávají cizince, se teď obávají, že jim po rozvolnění opatření dorazí do práce neočkovaní zaměstnanci.

E15

Zájem o státní půjčky na bydlení pro mladé stoupá. Do dubna o ně požádalo už 240 žadatelů. To je víc než za celý loňský rok, kdy jich bylo necelých 200. Píše to deník E15. Důvodem vyššího zájmu je hlavně uvolnění podmínek čerpání úvěru na začátku letošního roku. Lidé si totiž díky tomu můžou půjčit dvojnásobek peněz oproti minulým rokům.

Zájemci teď můžou čerpat půjčky až do 2,4 milionu korun. Úroková sazba je aktuálně jedno procento. Podle deníku E15 ale zájem o státní půjčky krizi bydlení nevyřeší. Program je totiž atraktivní hlavně pro rodiny v menších obcích. Ve velkých městech ale výhodný úvěr na pořízení nemovitosti zpravidla nestačí.

Deník

Kvůli epidemii koronaviru se v Česku začíná rozšiřovat možnost lékařské vyšetření na dálku. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. V projektu Můj praktik online pacient napíše svému praktickému lékaři přes chat, co ho trápí. Ten by se mu měl ozvat maximálně do půl hodiny. A přes videochat pak proberou všechny podrobnosti.

Podle lékařů je telemedicína schopná vyřešit asi šedesát procent potíží. Pokud online konzultace nepomůže nebo nebude stačit, musí ale pacient přijít na prohlídku přímo do ordinace.

Právo

Lékárny denně odhalují špatně předepsané léky - to je titulek deníku Právo. Podle průzkumu České lékárnické komory objeví většina lékárníků v receptu alespoň jednu chybu měsíčně. Přes dvacet procent z nich narazí na špatný předpis každý den. Nejčastěji jde o záměnu tablety za injekci nebo o špatné dávkování léků.

Často je taky na receptu předepsaný stejný lék ve dvou přípravcích. A někdy se stane, že pacient obdrží e-recept jiného člověka. Špatné léky nebo jejich dávkování přitom můžou poškodit zdraví pacienta, nebo naopak léčba by při jiném dávkování nemusela být tolik účinná, upozorňuje deník Právo.

Euro

Agentura pro podporu podnikání a investic - Czechinvest - poskytne v následujících sedmi letech takzvaným start-upům miliardu korun. Informuje o tom týdeník Euro. Šéf Czechinvestu Patrik Reichl proto vybral sedm oblastí, ve kterých bude agentura podporovat technologické firmy - těch by mělo být víc než tři sta. Podle Reichla by tak díky tomu mělo Česko dohnat vyspělé země v inovacích.