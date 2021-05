Výběr z médií: přetěžování dětí ve školách, více případů rakoviny prostaty nebo PCR testy zdarma

Někteří učitelé zadávají svým žákům po návratu do škol i několik testů denně. Jdou tak proti doporučení ministerstva, které je vyzvalo, aby děti nezatěžovaly, píše Mf Dnes. Ve středečním vydání Deníku si přečtete, že v Česku přibývá mužů, kteří trpí rakovinou prostaty. Lékaři doporučují mužům nad 50 let podstupovat pravidelná vyšetření. Více si můžete přečíst ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:09 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výuka na základní škole | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

O víc než miliardu korun žádají kraje, města a obce o dotace a úvěry na revitalizaci zanedbaných areálů. Píše E15. Program Státního fondu podpory investic má ale letos k dispozici jen polovinu z požadovaných peněz - 500 milionů korun. Podle fondu se rozpočet navyšovat nebude.

Mf Dnes

Některé školy své žáky po návratu do lavic nešetří – na titulní straně upozorňuje Mf Dnes. Učitelé se podle deníku někdy pokoušejí dohnat ušlou látku a dávají žákům i několik testů denně. Školy přitom získaly od ministerstva školství doporučení, aby děti ze začátku nezatěžovaly.

Hospodářské noviny

Zhruba pětina firem přišla kvůli koronakrizi o své rezervy. Vyplývá to ze studie ČSOB, kterou mají k dispozici Hospodářské noviny. Podle ní víc než polovina českých podnikatelů loni vykázala meziročně horší výsledky. Nejvíc pandemie zasáhla malé firmy, ztrátu ohlásila každá desátá z nich.

Deník

V Česku přibývá mužů, kteří trpí rakovinou prostaty - připomíná Deník. Podle něj je jich zhruba 60 tisíc mužů. A každoročně lékaři odhalí mezi sedmi až osmi tisíci nových případů. Lékaři doporučují mužům nad 50 let podstupovat pravidelná vyšetření.

Lidové noviny

PCR testy by během letních dovolených mohly být pro lidi v Česku zdarma. Plán vlády Lidovým novinám potvrdil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Od červa do září by tak nenaočkovaní lidé mohli ušetřit současných zhruba 1500 korun za jeden PCR test. Podle premiéra by měl návrh zahrnovat všechny, kteří budou cestovat jak po tuzemsku, tak do zahraničí.

Právo

Lidé v Česku si loni během epidemie nakoupili spořicí státní dluhopisy za víc než 15 miliard korun – na titulní straně píše Právo. To je skoro o polovinu víc než v roce 2019. Zájem podle deníku může souviset se snahou domácností uložit své volné peníze do aktiv chráněných proti inflaci.