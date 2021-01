Výběr z médií: robotizace českých firem, stavba Dukovan a covidové děti

Pandemie covidu-19 přispívá k digitalizaci a robotizaci českých firem. O tématu píše páteční Mladá fronta Dnes. Podle deníku E15 se tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech nebudou zřejmě moci zúčastnit ruské nebo čínské firmy jako samostatní uchazeči. Na severu Čech se zvýšila porodnost. Podle lékařů budou takzvané „covidové děti“ ještě přibývat, popisuje Regionální Deník. Praha 7:39 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) považuje za nereálné, aby se tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany účastnily jako samostatní uchazeči ruské nebo čínské firmy. | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Epidemie koronaviru svědčí rozvoji robotizace a digitalizace. Nové technologie totiž pomáhají firmám lépe zvládnout koronavirovou krizi a dokonce zvýšit náskok před konkurencí. Zjistil to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, o kterém se víc dočtete v Mladé frontě Dnes. Průzkum tvrdí, že předchozí investice do robotizace, umělé inteligence a digitalizace usnadnily fungování během koronavirové krize třem pětinám oslovených firem. Podobný počet podniků navíc plánuje, že bude tyto oblasti rozvíjet i v budoucnu.

Zároveň díky tomu firmy získaly náskok oproti konkurenci, popisuje Mladá fronta Dnes. Zaměstnancům tak můžou vyplácet vyšší mzdy – podle studie je to v průměru o dvě až tři tisícovky měsíčně. Průzkum taky uvádí, že rozvoj nových technologií nevede k poklesu zaměstnanosti a firmy naopak hledají nové pracovníky. Nové technologie by měly pomoct nejen snížit náklady podniků, ale i třeba urychlit výrobu, zlepšit kvalitu a případně předejít nákladným poruchám. Nové technologie nejvíc firmy nasazují ve výrobních oblastech, dále například v administrativě, logistice nebo prodeji a vztazích se zákazníky.

E15

Tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany se zřejmě nebudou moc účastnit jako samostatní uchazeči ruské nebo čínské firmy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to považuje za nereálné. Podle něj je totiž důležité mít u této zakázky podporu napříč politickým spektrem.

Konečnou variantu tendru by vláda měla vybrat na konci ledna. Ministr Havlíček upřednostňuje takzvaný model 3+2. U něj by se počet samostatných soutěžících snížil z pěti na tři. O zakázku by se tak ucházela severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská KHNP, vyjmenovává E15. Ruská firma Rosatom a čínská CGN by se mohly tendru účastnit jen jako subdodavatelé hlavních uchazečů.

Havlíček zároveň odmítá možnost, že by se čínská a ruská firma tendru vůbec neúčastnily. Podle něj by se tak dostavba mohla výrazně prodražit. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kritizuje část opozice a Senát, kteří varují před zhoršením bezpečnosti. Kromě popsaného modelu je ve hře ještě varianta tří uchazečů nebo odložení tendru na příští volební období, uzavírá E15.

Deník

Na severu Čech vzrostla na konci minulého roku porodnost, situaci v oblasti zjišťoval Regionální Deník. Například v nemocnici v Roudnici nad Labem porody na konci roku 2020 vzrostly oproti těm v roce 2019 skoro na dvojnásobek. V Kadani měli zase o 11 porodů víc než předloni. A podle odhadů lékařů budou takzvané covidové děti ještě přibývat.

Čísla nově narozených dětí nejsou podle odborníků zatím nijak závratná. Lékaři ale odhadují, že se porodnost ještě zvýší a bude to spíš až na jaře a v létě, popisuje Deník. Podle nich se totiž řada lidí v době omezení společenského života rozhodla pořídit si dítě.

Jiní odborníci ale tvrdí, že koronakrize mohla způsobit i to, že lidé teď raději pečlivě zjišťují, jestli budou mít na pořízení potomka dostatek peněz. Kvůli různým opatřením totiž hrozí, že můžou přijít o zaměstnání. A covid-19 měl vliv i na další věc – podle porodních asistentek chce teď víc žen rodit raději doma. Další využívaly možnosti ambulantního porodu, kdy odcházely například už 4 hodiny po porodu z nemocnice domů, uzavírá Deník.

Hospodářské noviny

Na českých střechách přibývají solární panely. Podle Hospodářských novin se loni jejich počet zvýšil o víc než 6 tisíc. Celkový výkon tuzemské fotovoltaiky tak vzrostl na 2100 megawattů. Oproti okolním zemím se ale v Česku nepostavila ani jedna solární elektrárna. Podle odborníků tak země nemá šanci zvýšit během příštího desetiletí výkon o 1900 megawattů, jak to předpokládá klimatický plán dohodnutý s Evropskou komisí.

Zdopravy.cz

Česká Správa železnic a její německý protějšek DB Netz vybrali koordinátora příprav rychlodráha z Drážďan do Prahy. Zakázka má hodnotu celkem 213 milionů korun. Píše o tom server Zdopravy.cz.

Zakázka se týká společného tunelu pod Krušnými horami včetně zapojení tratě do železničního uzlu v Ústí nad Labem. A je to historicky vůbec první soutěž, ve které německý a český správce infrastruktury hledali společně dodavatele. Pro Česko je to novinka i v tom, že poprvé bude mít na starosti stavbu na českém území i německá strana, popisuje server Zdopravy.cz.

Rychlodráha do Drážďan by měla být jednou z prvních, která se v Česku začne stavět. Vlaky by na ní mohly jezdit rychlostí až 350 kilometrů za hodinu, popisuje server Zdopravy.cz. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu a z Prahy do Berlína pak 2,5 hodiny.