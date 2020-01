Výběr z médií: konec rodného čísla v občankách, menší byty v Česku a nezákonné lampiony štěstí

E15

Čeští dodavatelé do automobilového průmyslu zvažují expanzi na exotické trhy. Píše čtvrteční deník E15. Firmy tak reagují na klesající poptávku na českém trhu. Potenciál nabízí třeba Amerika nebo Indie. České dodavatele navíc ohrožuje rozmach elektromobilů. Týká se to hlavně výrobců převodovek nebo palivových nádrží, bez kterých se elektroauta obejdou.

Praha předloží sněmovně návrh na snížení daní na bydlení. ‚Musí se změnit přístup vlády,‘ říká Hřib Číst článek

Mf Dnes

Zdražování nemovitostí žene Čechy do čím dál menších bytů. Téma pro Mf Dnes. Bydlení v malých bytech táhne hlavně v Praze. Ani vyšší příjmy obyvatel tam totiž nedohání růst cen nemovitostí. Na poptávku po malých bytech reagují i developeři, kteří v Praze staví čím dál menší byty.

Lidové noviny

Z občanských průkazů zmizí rodná čísla, důvodem je stále větší tlak na ochranu soukromí. Dočtete se to ve čtvrtečních Lidových novinách. V budoucnu se bude rodné číslo užívat pouze při komunikaci s úřady nebo pojišťovnou. V ostatních případech ho nahradí jiný typ identifikace. Opět to ale bude kombinace čísel.

Deník

Čeští lékaři přicházejí se znepokojivou zprávou – přibývá lidí, kteří opakovaně onemocní rakovinou. Když se vyléčí z jednoho nádoru, vyroste jim v těle další. Ročně je v Česku na 7500 takových pacientů, vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Píše to Deník.

Hospodářské noviny

Česko chce se zeměmi visegrádské čtyřky společně nakupovat vojenský materiál. Informují o tom čtvrteční Hospodářské noviny. Vojáci by díky tomu mohli ušetřit. Do června státy rozhodnou o společném nákupu munice - jde o obchod řádově za miliardy korun. Do budoucna by pak Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko mohly společně pořizovat i ruční zbraně nebo drony.

Právo

Vypouštění takzvaných lampionů štěstí porušuje zákon. Píše čtvrteční Právo. Podle hasičů jde totiž o nekontrolovaný otevřený oheň. Právo tak připomíná nedávnou tragédii v ZOO v německém Krefeldu. Právě lampion štěstí tam zřejmě zapálil pavilon opic, kde uhořelo přes 30 zvířat včetně goril a orangutanů.