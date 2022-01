Výběr z médií: nedostatečná zásoba ropy, rychlovlaky se vyhnou Brnu i přibývající investiční podvody

V českém tisku se v pátek dočtete, že Správě státních hmotných rezerv chybí dostatek ropy, a to i přes to, že na to upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Ropa teď zdražuje, a Česko tak promeškalo možnost nakoupit ji levněji, píše deník E15. Nejrychlejší vlaky se podle Mf Dnes na chystané vysokorychlostní trati budou vyhýbat Brnu. Cestující tak budou muset na kraji Brna přestupovat. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správě státních hmotných rezerv chybí dostatek ropy, a to i přes to, že na to upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Ropa teď zdražuje, a Česko tak promeškalo možnost nakoupit ji levněji, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Mf Dnes

Nejrychlejší vlaky se na chystané vysokorychlostní trati budou vyhýbat Brnu. To si můžete přečíst v páteční Mf Dnes. Podle nové studie budou vlaky Sprinter město objíždět a cestující tak budou muset na kraji Brna přestupovat. I tak by ale cesta mezi dvěma největšími českými městy měla v budoucnu trvat zhruba hodinu.

Hospodářské noviny

V Česku přibývá investičních podvodů. Věnují se tomu páteční Hospodářské noviny. Podvodníci se pod příslibem zisku snaží z nezkušených investorů vylákat přístupy k jejich investicím, ale i bankovním účtům. Nejlepší obranou je si takové firmy důkladně prověřit.

E15

Česko riskuje s ropnými zásobami. Píše to deník E15. Správě státních hmotných rezerv chybí dostatek ropy, a to i přes to, že na to upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Ropa teď zdražuje, a Česko tak promeškalo možnost nakoupit strategickou surovinu levněji. Česku chybí dostatek ropy delší dobu. Situaci už mohla vyřešit jak minulá vláda Andreje Babiše (ANO), tak jeho předchůdce a bývalého člena ČSSD Bohuslava Sobotky. Česku přitom hrozily mimo jiné i sankce Evropské unie, protože nemělo zásoby na minimálně 90 dní, tak jak to unie požaduje.

Regionální Deník

Navzdory očekávání se v Česku po několika vlnách koronaviru a lockdownech populační exploze nekoná. Píše to regionální Deník. Pandemie covidu totiž lidem snižuje sexuální apetit. S covidem souvisí třeba i kvalita mužských pohlavních buněk.

Právo

Ředitelé škol chtějí dorovnat platy nepedagogickým pracovníkům, kterým stát na rozdíl od učitelů na začátku roku peníze nepřidal, píše to Právo. Růst inflace chtějí ředitelé třeba kuchařkám nebo školníkům kompenzovat odměnami. Podle odborů ale hrozí, že se na některé pracovníky nedostane. Ministerstvo školství se teď snaží vyjednat právě víc peněz na odměny.