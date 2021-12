Výběr z médií: rozpočtové provizorium, klesající zájem o hypotéky nebo nevyčerpané evropské dotace

Čeští učitelé čím dál častěji užívají k výuce digitálních technologií, píší Lidové noviny. Česku opět dochází čas na čerpání evropských dotací, píše E15. Prudké zdražení úvěrů způsobilo pokles zájmu o hypotéky, ten se může ještě více propadnout, informují Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:52 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová sněmovna nestihne do konce prosince schválit státní rozpočet | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Česko bude příští rok potřetí v historii v rozpočtovém provizoriu, protože nová sněmovna nestihne do konce prosince státní rozpočet schválit. O většinu příspěvků a výplat se ale lidé nemusí obávat. Vliv provizoria na život popisuje dnešní Mladá fronta Dnes. Připomíná, že podle budoucího ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS potrvá rozpočtové provizorium nanejvýš do konce března.

Regionální Deník

Podle akčních letáků nakupují Češi čím dál častěji. Popisuje to Regionální Deník. Zákazníci můžou ušetřit haléře, ale i desítky korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční, která se doručování letáků věnuje. V akcích je teď v Česku asi polovina potravin, v sousedním Německu je to necelá třetina.

Před Vánoci se řetězce ve slevových letácích zaměřují na suroviny k pečení cukroví. Letos je zákazníci nakoupí průměrně za 913 korun, to je o 69 korun víc než loni.

Lidové noviny

V Česku přibývá učitelů, kteří při hodinách využívají vzdělávací aplikace a digitální obsah. Úterní Lidové noviny uvádějí, že interaktivita posiluje kvalitu výuky a zvyšuje kreativitu dětí. Pedagogové mohou vytvořit on-line kurz na míru a ve výsledcích přesně vidět, co dětem dělá problémy a na co se zaměřit.

E15

Česku hrozí, že nestihne vyčerpat evropské dotace, už teď totiž nabírá roční zpoždění. To je téma dnešní E15. Na rozdělení pěti set miliard korun má sice stát čas do roku 2027, ministerstva ale letos dotační výzvy nevypsala. Peníze mají pomoct se stavbou dálnic, ve vědě, vzdělávání nebo se zvýšením zaměstnanosti.

Na zpoždění měla částečně vliv i sama Evropská unie. Její zástupci schválili dotace až v červnu, tedy půl roku po možném zahájení čerpání. Jak ale píše E15, jedním z důvodů pozdního odsouhlasení byla neochota dárcovských zemí financovat podle nich nesmyslné projekty, na které některé země, mezi nimi i Česko, eurodotace používaly. Překážkou pro schválení byla i údajná korupce a střety zájmů při přidělování dotací.

Hospodářské noviny

Zájem o hypotéky klesá, prudké zdražení úvěrů odrazuje desítky procent zájemců o bydlení. Všímají si toho Hospodářské noviny. Banky teď nabízejí půjčky s úročením přes čtyři procenta, to je dvojnásobek oproti situaci před půl rokem. Podle odhadů finančních poradců se zájem v posledním letošním měsíci může propadnout až o polovinu.