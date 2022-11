Výběr z médií: psychické potíže dětí, útoky na Úřadu práce i neprodloužení pobytu kvůli špatné adrese

Pět let studoval Rus Svjatoslav Lebiď v Česku, ministerstvo vnitra mu ale letos na podzim neprodloužilo pobyt. A to kvůli tomu, že žádost o prodloužení neposlal na správnou adresu. Na příběh upozorňuje Deník N. Za poslední dva roky přibylo útoků na zaměstnance Úřadu práce. Všímají si toho Lidové noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský pas | Zdroj: Profimedia

Deník N

Pět let studoval Rus Svjatoslav Lebiď v Česku, ministerstvo vnitra mu ale letos na podzim neprodloužilo pobyt. A to kvůli tomu, že žádost o prodloužení neposlal na správnou adresu. Na příběh upozorňuje Deník N. Rus, který na sociálních vystupoval proti režimu, tak nejspíš bude muset zpět do Moskvy. Tam mu navíc přišel i povolávací rozkaz do armády.

Lidové noviny

Za poslední dva roky přibylo útoků na zaměstnance poboček Úřadu práce. Všímají si toho Lidové noviny. Lidé žádající třeba o sociální dávky úředníky nejčastěji napadají slovně, výjimkou ale nejsou ani fyzické útoky. Úřad práce kvůli tomu zavádí nová bezpečnostní opatření. Ve hře je i případná spolupráce s policií.

Mf Dnes

V Česku roste počet dětí s psychickými obtížemi. Píše o tom Mf Dnes, podle které na to má vliv pandemie koronaviru i válka na Ukrajině. Úzkosti, vyčerpání nebo neklid se navíc promítají do prospěchu dětí. Právě škola přitom může podle odborníků na vzdělávání dětem pomoci – třeba tím, že pro ně vytvoří přívětivé prostředí.

Deník

Chomutovský soud bude řešit, jak se tři učitelky z mateřské školy v Klášterci nad Ohří chovaly k dětem. Píše o tom regionální Deník. Podle obžaloby učitelky mimo jiné nutily děti k jídlu, až se některé pozvracely. Trojice učitelek ve školce působí nadále. Ředitelka to vysvětluje tím, že ctí presumpci neviny.

Právo

Ředitelé některých škol nemusejí mít před Vánocemi dost peněz na plánované odměny pro zaměstnance. Upozorňuje na to úterní Právo. Ministerstvo školství to zdůvodnilo tím, že prezident Miloš Zeman vetoval novelu státního rozpočtu na letošní rok. Odměny by tak měli zaměstnanci škol dostat třeba až v lednové výplatě.