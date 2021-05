Výběr z médií: ruské škole v Praze budou chybět učitelé, šesté nejvyšší daně i promlčení 16 vražd

V českém tisku se v pondělí dočtete, že kvůli diplomatickým sporům mezi Prahou a Moskvou zřejmě zavře pražská střední škola pro ruské studenty. Učitelé školy jsou totiž oficiálně pracovníky ruské ambasády, píše Deník N. Češi podle deníku E15 platí šesté nejvyšší daně z vyspělých zemí. Čechům tak zůstala po odečtení daní a odvodů zhruba polovina výplaty. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi podle deníku E15 platí šesté nejvyšší daně z vyspělých zemí. Čechům tak zůstala po odečtení daní a odvodů zhruba polovina výplaty (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hospodářské noviny

Skoro čtvrtina cestovních kanceláří od loňského března nefunguje, píšou Hospodářské noviny. Pokud přes léto neprodají dostatek zájezdů, pak na podzim čekají další vlnu krachů. Podle odhadů Asociace cestovních kanceláří by po dvou letech s koronavirem mohla v Česku dokonce skončit až polovina cestovek.

Regionální Deník

V Česku hrozí do pěti let promlčení nejméně šestnácti vražd, upozorňuje na to regionální Deník. Vyhnout se po patnácti nebo dvaceti letech bezúspěšného vyšetřování trestu umožňují české zákony. O změnu se snaží inciativa Nepromlčíme, ve které jsou zastoupení pozůstalí obětí trestných činů, novináři, právníci nebo kriminalisté.

Respekt

Jak pandemie proměnila naše oblékání i uvažování o módě, je tématem týdeníku Respekt. Podle něj koronavirová krize podnítila úvahy, kolik oblečení opravdu potřebujeme. Zároveň pandemie urychlila trendy, jako je online prodej oblečení.

Deník N

Kvůli diplomatickým sporům mezi Prahou a Moskvou zřejmě zavře pražská střední škola pro ruské studenty, informuje o tom Deník N. Většina žáků nemá přitom podle deníku s českou ani ruskou ambasádou nic společného. Učitelé školy jsou ale oficiálně pracovníky ruské ambasády. Škola by se měla uzavřít po téměř 100 letech. Část z učitelů musí do konce května opustit Českou republiku.

Mf Dnes

Do měst a obcí se vrací hazard, dočtete se na titulní straně Mf Dnes. Radnice si tím chtějí vylepšit své rozpočty. O část peněz totiž přišly kvůli pandemii koronaviru. Češi přitom mají s patologickým hraním závažné problémy.

E15

Češi platí šesté nejvyšší daně z vyspělých zemí, všímá si deník E15. Čechům tak zůstala po odečtení daní a odvodů zhruba polovina výplaty. Nová zpráva OECD porovnávala daně v zemích po celém světě za loňský rok, do hodnocení se tak nepromítlo letošní zrušení superhrubé mzdy v Česku. Vyšší daně odvádí třeba Belgičané, Němci nebo Francouzi, zároveň ale mají mnohem vyšší mzdu.

Právo

Čím dál víc mladých lidí hledá způsob, jak se dostat k vakcíně proti covidu, i když na ně oficiálně řada ještě nepřišla. Téma deníku Právo. Jeho reportéři popsali zkušenosti ze tří očkovacích center v Praze a Brně. Třeba v pražské Všeobecné fakultní nemocnici čeká každý den v čekárnách na konci očkovacího dne několik zájemců o vakcíny, které se nestihly aplikovat. Stejné je to podle deníku i v brněnské Vojenské nemocnici.