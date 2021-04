Výběr z médií: obavy z plánu ruské ambasády, digitalizace zdravotnictví a přemnožená zvěř v lesích

Ruská ambasáda plánuje rekonstrukci pravoslavného chrámu sv. Ludmily v Praze, ministerstvo zahraničí i tajné služby jsou z něj však nervózní. Informuje o tom Deník N. Během pandemie přibývá tzv. ordinací v mobilu, píše čtvrteční deník Mf Dnes. A Hospodářské noviny se věnují obnově českých lesů, které brání přemnožená zvěř - vláda tak chce novelou mysliveckého zákona zjednodušit lov. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:31 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská ambasáda v Praze plánuje rozsáhlou rekonstrukci chrámu sv. Ludmily, píše Deník N | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Firmy zanedbávají zabezpečení svých Wi-Fi sítí, informuje deník E15. Podle něj polovina společností musela kvůli pandemii inovovat IT infrastrukturu. Přesto ji ale skoro čtvrtina firem nemá na takové úrovni, aby umožnila zaměstnancům plnohodnotně pracovat na dálku.

Až 37 procent podniků zavedlo nebo rozšířilo taky využití vzdáleného přístupu do firemní sítě. A víc než čtvrtina zavedla skupinové chaty nebo videohovory. Deník E15 to cituje z průzkumu společnosti Cisco, která se ptala manažerů a IT specialistů v českých a slovenských firmách.

Ministerstvo zahraničí i tajné služby jsou nervózní z plánů ruského velvyslanectví. To podle Deníku N zvažuje na Praze 6 přestavbu pravoslavného chrámu svaté Ludmily. Ruská pravoslavná církev mluví o prosté rekonstrukci, podle deníku má ale zároveň i návrh přestavby na rozlehlý pětipodlažní objekt.

Budova stojí na pražském Sibiřském náměstí na pozemcích, které patří českému státu, ale v užívání je má ruská ambasáda. Přestavbu by velvyslanectví nejdřív muselo projednat s českým ministerstvem zahraničí. A tomu se zatím nikdo neozval, píše Deník N. Nový chrám by stál v dosahu významných objektů – v okolí sídlí řada ambasád, o tři ulice dál je třeba sídlo amerického velvyslance, ale i další bezpečnostně citlivé budovy.

Pandemie postrčila zdravotnictví směrem k digitalizaci. Přibývá takzvaných ordinací v mobilu, píše deník Mf Dnes. Vznikají aplikace i platformy, které řeší komunikaci pacienta s ordinací, preventivní péči nebo třeba administrativu. Například Doktor do kapsy, Medevio nebo Ulekaře.cz.

Třeba Medevio si dala za cíl ulehčit lékařům administrativu a stále se opakující dotazy ohledně koronaviru – třeba objednávání lidí na testy nebo organizaci očkování. Pro pacienta funguje Medevio na první pohled jako jednoduchá aplikace v mobilu. Může přes ni svému lékaři popsat příznaky nebo se zeptat na objednání na test, vysvětluje Mf Dnes.

Zásob kyslíku je v nemocnicích dost. Lidové noviny to zjistily z průzkumu, který si udělaly mezi desítkami zdravotnických zařízení. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přitom trval na prodloužení nouzového stavu i proto, že nemocnicím by jinak kyslík chyběl.

Všechny oslovené nemocnice tvrdí, že žádný nedostatek kyslíku pro pacienty teď nehrozí. Ministr Hamáček Lidovým novinám řekl, že dodavatelé měli problém s tím, že nedokážou pokrýt poptávku nemocnic, pokud by měli dodržet kontrakty s průmyslem na technický kyslík.

Přemnožená zvěř brání obnově lesů, upozorňují Hospodářské noviny. Vládní novela mysliveckého zákona by měla usnadnit lov a zlepšit jeho plánování. Předloha má ale řadu kritiků mezi lesníky nebo majiteli lesních pozemků. Ti požadují úplně nový myslivecký zákon.

Podle vládní předlohy by například myslivci mohli dokládat úlovky pomocí aplikace v telefonu - tedy mnohem jednodušším způsobem než dnes. Novela taky odstraňuje některá omezení myslivců. Umožňuje například lov v noci nebo během sklizně, píšou Hospodářské noviny.

Na ministerstvu školství vzniká manuál, jak by měli učitelé přistupovat k dětem po návratu do škol. Plán návratu popsal v rozhovoru pro deník Právo šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Pokud pravidelné testování ve škole prokáže nákazu, bude nově muset do karantény a na distanční výuku celá třída.