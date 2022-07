Výběr z médií: Rusové na českých univerzitách, chybějící zaměstnanci a více úsekových radarů

V českém tisku se ve středu dočtete, že Rusové mizí z českých univerzit, píše deník E15. Nedostatek zaměstnanců řeší podle Mf Dnes řada firem statisícovými nástupními bonusy. A v Česku přibývá úsekových radarů, informuje Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 13. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové mizí z českých univerzit, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Rusové mizí z českých univerzit. Nahrazují je studenti z Kazachstánu a Ukrajiny, tak zní titulek deníku E15. Úbytek studentů z Ruska je možné pozorovat hlavně u přípravných kurzů na studium v češtině. Školy kvůli tomu ale přicházejí o část příjmů, třeba Vysoká škola ekonomická letos z kurzů získala čtyři miliony korun. Loni to bylo o dva miliony víc a v době před pandemií dokonce dvojnásobek.

Mf Dnes

Nedostatek zaměstnanců řeší řada firem statisícovými nástupními bonusy. Tématu se věnuje Mf Dnes. Málo pracovníků je hlavně v oborech, jako jsou bezpečnostní složky nebo zdravotnictví. V některých nemocnicích můžou lékaři dostat klidně i půlmilionový náborový příspěvek.

Deník

V Česku přibývá obcí, které od řidičů vybírají pokuty za rychlou jízdu. Upozorňuje na to Deník. Zatímco ještě před čtyřmi lety Český metrologický institut evidoval a okolkoval 118 úsekových radarů, loni to bylo už 183. A bude jich ještě víc - letos totiž jen do konce června dostalo kolek dalších 88 úsekových radarů.