Výběr z médií: zájem ruské ambasády o nemovitosti v Praze, dražší káva a cukrovka u psů a koček

Deník N

Ruská ambasáda se pokoušela získat věcné břemeno na desítky budov v Praze. Zjistil to Deník N. Rusko si podle listu chtělo zajistit, aby mohlo nemovitosti užívat, i kdyby se změnil jejich vlastník. Dál by mělo také možnost prostory pronajímat a čerpat z nich veškeré výnosy. České úřady ale změnu odmítly. Budovy v Bubenči a Střešovicích měly Rusku sloužit původně k diplomatickým účelům.

Do zvířecího krematoria jsem ani nechtěl jet fotit, vzpomíná český vítěz ‚fotografického Oscara‘ Číst článek

Mf Dnes

Přibývá koček a psů, které trápí cukrovka - to je titulek Mf Dnes. Důvodem je nadváha zvířat způsobená velkým množstvím krmiva a nedostatkem pohybu. Mnozí mazlíčci jsou pak závislí na injekcích s inzulinem. Majitelé po diagnóze některá zvířata nechávají utratit. Léčba je totiž drahá a komplikovaná.

Deník

Řidiči si připlatí za odtahy. Cena za ně oproti loňsku stoupla o téměř 20 procent. Všímá si toho Deník. Jeden kilometr odtahové služby stojí až třicet korun. Ještě dráž vyjde přivezení nepojízdného auta ze zahraničí. Například z rakouského zimního střediska Kaprun, které je od Prahy 500 kilometrů, stojí 15 tisíc korun. Levná povinná ručení navíc pokrývají jen základní odtahy. Zbytek musí lidé doplácet ze svého.

Právo

Cena kávy roste. Za rok zdražila o třetinu. Píše to Právo. Za 100 gramů pražené zrnkové kávy teď lidé průměrně zaplatí 42 korun a 50 haléřů, u rozpustné to je 63 korun. Podle aktuálních dat z burz ale ceny kávy začaly klesat. Do cenovek v obchodech se změny promítnou až se zpožděním.

Ekonom

Trh s uměním láme rekordy, přesto neochrání úspory před inflací. Téma týdeníku Ekonom. Ještě v první polovině roku 2021 se v českých aukčních síních prodala díla za 852 milionů korun, ve stejném období letos to bylo víc než 910 milionů. Finanční motivace pro sběratele a vlastníky přitom není hlavním důvodem nákupu. Aby byli investoři po odečtení všech poplatků na nule, měla by hodnota díla vzrůst za rok aspoň o třetinu.