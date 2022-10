Výběr z médií: zakázky pro ruské firmy, zpřísnění zákona o zbraních a Češi hledaní Interpolem

V českém tisku se ve středu dočtete, že Česku se nedaří odstřihnout ruské firmy od veřejných zakázek, informuje deník E15. Zákon o zbraních by se mohl podle Lidových novin za čtyři roky změnit. A mezi nejhledanějšími zločinci Interpolu je 12 Čechů, píše Právo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejné zakázky v Česku dál získávají ruské firmy, navzdory sankcím (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Česku se nedaří odstřihnout ruské firmy od veřejných zakázek. To je téma deníku E15. Měsíčně získají takové společnosti kontrakty za zhruba 355 milionů korun, a to navzdory sankcím. Ty se nedaří vymáhat kvůli nespolehlivým ruským dokumentům i skrývání skutečných majitelů. Data o veřejných zakázkách analyzovala společnost Datlab.

Mezi rizikovými společnosti se podle deníku E15 ocitla i stavební firma Strabag. Téměř třetinový podíl v ní přes kyperskou firmu Rasperia vlastní sankcionovaný Oleg Děripaska, který během dubna zmizel z evidence skutečných majitelů. Strabag se proti zařazení mezi rizikové firmy několikrát ohradil s tím, že má stanovisko Finančního analytického úřadu, že mezi sankcionované firmy nepatří. Podle Datlabu ale Strabag podíl oligarchy dál zhodnocuje.

Deník N

Učitelé by mohli za suplované hodiny dostávat nižší příplatky. Zjistil to Deník N. Suplující pedagog teď dostává dvojnásobnou odměnu, podle ministra školství Vladimíra Balaše z hnutí STAN to ale už kvůli vyšším platům ve školství nedává smysl. Návrh se nelíbí ředitelům škol. Upozorňují, že i na záskoky se učitelé musí připravovat.

Mf Dnes

K soudu se dostanou jen čtyři procenta evidovaných případů fyzicky týraných dětí. Upozorňuje na to Mf Dnes. Další tisíce případů nikdo nenahlásí. Často totiž selhává včasná detekce domácího násilí. Policie nebo sociální pracovníci se tak o týraných dětech často ani nedozví. Za posledních sedm let bylo v Česku k smrti utýráno 39 dětí.

Lidové noviny

Zákon o zbraních by se mohl za čtyři roky změnit. Píšou to Lidové noviny. Nově by například majitelé zbraní museli chodit na lékařské prohlídky po pěti letech místo deseti. A zpřísnila by se i pravidla pro držení zbraní typu flobert, které bývají spojované se střelbou na hlodavce. Návrh už ministerstvo vnitra poslalo do meziresortního řízení. Teď se Česko mezi evropskými zeměmi řadí k těm s volnějšími pravidly pro pořízení zbraně.

Právo

Mezi nejhledanějšími zločinci Interpolu je 12 Čechů. Všímá si toho Právo. V samotné databázi největší světové policejní organizace je zhruba 500 Čechů na útěku. Mezi nimi je například i bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf, který se ukrývá od roku 2013. Soud ho poslal na šest let do vězení za získání jedenáctimilionových dotací na základě lživých informací.